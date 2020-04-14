[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минздрав Монголии от Всемирного банка получил необходимое медицинское оборудование

CentralAsia (MNG) -  В Монголии 13 апреля во время ежедневного брифинга Министерства здравоохранения Всемирным банком был передан комплект медицинского оборудования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В комплект входили: стационарное и мобильное цифровое рентгеновское оборудование и ультразвуковые аппараты.

Оборудования были приобретены в рамках проекта Всемирного банка в области электронного здравоохранения, призванного помочь медицинским учреждениям предотвратить коронавирусную инфекцию и обеспечить готовность медицинских услуг в условиях глобальной пандемии.

0

Девять районных больниц Улан-Батора, Областной центр диагностики и лечения аймака Өмнөговь, Центральная больница аймака Увс, а также местные больницы сомона Бурэн, аймака Төв и сомона Мандал, аймака Сэлэнгэ получили оборудование, говорится в сообщении.

1

Всего будет поставлено 68 стационарных и мобильных цифровых рентгеновских аппаратов и ультразвуковых аппаратов на сумму 5,9 млрд тугриков (примерно $2,1 млн).

print
  • «Молитесь в своих домах»: В Узбекистане объявлена фетва о проведении месяца Рамадан
  • Частная строительная компания Монголии передала необходимое оборудование столичному отделу по ЧС
  • Moody's оценило банковскую систему Узбекистана как стабильную, несмотря на пандемию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com