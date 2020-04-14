Минздрав Монголии от Всемирного банка получил необходимое медицинское оборудование

CentralAsia (MNG) - В Монголии 13 апреля во время ежедневного брифинга Министерства здравоохранения Всемирным банком был передан комплект медицинского оборудования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В комплект входили: стационарное и мобильное цифровое рентгеновское оборудование и ультразвуковые аппараты.

Оборудования были приобретены в рамках проекта Всемирного банка в области электронного здравоохранения, призванного помочь медицинским учреждениям предотвратить коронавирусную инфекцию и обеспечить готовность медицинских услуг в условиях глобальной пандемии.

Девять районных больниц Улан-Батора, Областной центр диагностики и лечения аймака Өмнөговь, Центральная больница аймака Увс, а также местные больницы сомона Бурэн, аймака Төв и сомона Мандал, аймака Сэлэнгэ получили оборудование, говорится в сообщении.

Всего будет поставлено 68 стационарных и мобильных цифровых рентгеновских аппаратов и ультразвуковых аппаратов на сумму 5,9 млрд тугриков (примерно $2,1 млн).