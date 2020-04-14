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  14 апреля 2020
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Дональд Трамп пообещал в скором времени начать отменять карантин в штатах

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени начать отменять карантин в американских штатах, сообщает ВВС.

Он заявил, что может это делать, поскольку «власть президента США абсолютна».

В США, согласно законам, подобные решения принимают губернаторы. Эксперты предрекают конфликт Белого дома с властями штатов.

10 штатов уже сами объявили о постепенном отказе от жестких мер карантина. Среди них есть Нью-Йорк, Калифорния, Орегон и Вашингтон, говорится в сообщении.

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