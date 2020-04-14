Дональд Трамп пообещал в скором времени начать отменять карантин в штатах
- Азия и мир, анализ и комментарии
- 11:55, 14 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени начать отменять карантин в американских штатах, сообщает ВВС.
Он заявил, что может это делать, поскольку «власть президента США абсолютна».
В США, согласно законам, подобные решения принимают губернаторы. Эксперты предрекают конфликт Белого дома с властями штатов.
10 штатов уже сами объявили о постепенном отказе от жестких мер карантина. Среди них есть Нью-Йорк, Калифорния, Орегон и Вашингтон, говорится в сообщении.