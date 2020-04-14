Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса

Пограничный переход на китайско-российской границе

CentralAsia (KG) - По последним данным, 409 новых регистраций случаев коронавирусной инфекции в стране импортированы из России. Вирус проникает в страну с гражданами Китая, которые возвращаются в страну из России.

«Власти Китая настоятельно рекомендуют китайским гражданам оставаться там, где они находятся на данный момент, и не возвращаться домой», — пишет сегодня правительственная англоязычная Global Times со ссылкой на распоряжение компартии страны.

«Россия является примером неспособности контролировать импортные случаи и стала сама сильно пострадавшей страной. Это сигнал тревоги. Китай должен строго пресекать приток заболевших и избегать второй вспышки», — говорится в опубликованном «Народной ежедневной газетой» сообщении Коммунистической партии Китая.

Тем временем китайские города вблизи границы с Россией ужесточают пограничный контроль и вводят более строгие карантины в ответ на приток инфицированных пациентов из страны.

Власти провинции Хэйлунцзян на севере КНР ужесточают контроль на границе с Россией из-за роста числа завозных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Жэньминь жибао».

В город Суйфэньхэ, где расположен пограничный переход, с начала пандемии прибыли 2497 человек. «Доля пациентов c COVID-19 была очень высокой — от 10 до 20% в каждой партии прибывших. В некоторых партиях это соотношение было еще выше», — цитирует «Жэньминь жибао» слова руководителя местной медбригады Юй Кайцзяна.

Суйфэньхэ на прошлой неделе объявил об ограничениях на передвижение и собрания, аналогичных тем, которые были введены в городе Ухань, где в конце прошлого года впервые вспыхнула вспышка коронавируса, и продлил закрытие своей границы с Россией.