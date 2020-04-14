В Сеуле заявили об очередных ракетных испытаниях в Северной Корее

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CentralAsia (CA) - КНДР выпустила несколько снарядов, предположительно крылатых ракет, в сторону Японского моря, они пролетели более 150 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.