В Сеуле заявили об очередных ракетных испытаниях в Северной Корее
- Азия и мир, происшествия
- 12:23, 14 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - КНДР выпустила несколько снарядов, предположительно крылатых ракет, в сторону Японского моря, они пролетели более 150 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
«Северная Корея сегодня утром из района Мунчхон в провинции Канвондо запустила в сторону Японского моря несколько снарядов, предполагаемо, крылатых ракет. Наши военные в свете возможности дальнейших военных действий Северной Кореи ведут наблюдение и сохраняют неизменную готовность, сейчас разведывательные службы США и Южной Кореи тщательно расследуют имеющуюся информацию», - сказали в комитете.