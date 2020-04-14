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  14 апреля 2020
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Из китайского города Эрээн-Хото эвакуируют 50 граждан Монголии

CentralAsia (MNG) -  В Монголии 14 апреля состоялось заседание Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Министр иностранных дел Д. Цогтбаатар проинформировал о принятом решении на заседании. «Пятьдесят человек в приграничном городе Эрээн-Хото, Внутренней Монголии, подали заявку на возвращение домой 25 марта. Китай позволил гражданам Монголии пересечь границу. Поэтому мы решили завтра вывезти 50 граждан Монголии через КПП Замын-Ууд», - сообщил министр.

Из 50 граждан Монголии, находящихся в городе Эрээн-Хото в Китае, 26 - женщины, 24 - мужчины и четверо детей в возрасте 0-5 лет.

Эрээн-Хото — городской уезд аймака Шилийн-Гол автономного района Внутренняя Монголия (КНР). Эрээн-Хото находится в северной части Китая, в пустыне Гоби на монголо-китайской границе

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