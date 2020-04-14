В школах Туркменистана проведут масштабную диспансеризацию

CentralAsia (TM) - Массовая диспансеризация населения началась в Туркменистане – первыми в кампанию вступили в понедельник, 13 апреля, общеобразовательные школы. Все ученики пройдут профилактические осмотры у бригады медиков в составе педиатров или терапевтов (в зависимости от возрастной группы), офтальмологов, отоларингологов, стоматологов, дерматологов, сообщило туркменское издание "Ориент".



Осмотры проходят непосредственно по месту обучения, для этого в школах дополнительно оборудованы медкабинеты, завезены необходимые средства и оргтехника для фиксирований сведений. Рейдовые проверки в школах, включающие обследования на предмет здорового питания детей, правил гигиенической культуры, обеспечения санитарно-эпидемиологических мер, пройдут по 25 мая включительно.

Указание начать профилактические медосмотры с учебных заведений президент Туркменистана дал 8 апреля вице-премьеру по вопросам науки, образования и здравоохранения и министру образования на совещании, где одной из главных тем прозвучало предотвращение коронавирусной инфекции в стране.

Всеобщая диспансеризация охватит все группы населения. Для этого в Ашхабаде и регионах страны созданы медицинские комиссии, задача которых — профилактические проверки и оценка состояния здоровья с целью раннего выявления любых заболеваний.