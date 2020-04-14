Пять теорий о том, почему количество зараженных и умерших от коронавируса в Восточной и Западной Европе сильно отличается

CentralAsia (CA) - Хорватское издание Advance опубликовало статью о теориях, которые объясняют разницу в количестве заболевших и умерших между Западной и Восточной Европой, перевод которой подготовило ИноСми.

Если посмотреть на статистику, то сразу видна разница в количестве заболевших и умерших между Западной и Восточной Европой. В Западной Европе в 17 раз больше заболевших и в 60 раз больше погибших. Почему разница настолько велика? Есть несколько теорий, объясняющих данный факт.



Текущий коронавирусный кризис продолжается уже несколько месяцев, и хотя в любой момент ситуация может измениться, сейчас мы все-таки можем осторожно, воспользовавшись существующими цифрами, выявить и оценить некоторые тенденции, аномалии и особенности. В общемировом масштабе мы сейчас находимся, наверное, на вершине «первой волны», которая, вероятно, еще продолжается.



Разумеется, везде обстановка разная, но ориентируемся мы на Европу. Каждый день в Европе от коронавируса умирают тысячи человек, но линейные и, что еще важнее, логарифмические кривые показывают нам, что неконтролируемое распространение вируса уже в прошлом. Конечно, этот оптимизм во многом основан на том факте, что ситуация «контролируется» (изоляцией, строгими мерами…). Однако на горизонте — уже новый вызов, поскольку в самое ближайшее время многие страны намерены ослабить введенные меры, ободренные последними данными. Правильным ли будет этот шаг или он станет крайне опасным, мы вскоре узнаем. В любом случае мудрее поступят те страны, кто еще выждет, чтобы посмотреть на развитие ситуации в тех государствах, где решили ослабить ограничительные меры.



При рассмотрении имеющихся статистических данных нельзя не заметить, насколько велика разница в количестве заболевших и умерших между Западной и Восточной Европой. Линию разграничения можно провести между бывшим социалистическим блоком и демократическим западным лагерем. Разница разительная и слишком заметна, чтобы не проанализировать ее.



Начнем с населения. Сейчас на территории Европы проживают около 740 миллионов человек. В эту цифру включим и Россию (да, большая ее часть на самом деле расположена в Азии, однако большинство граждан Российской Федерации, 110 из 143 миллионов, проживают в Европе). Для сравнения: население Европы в два раза превышает население Соединенных Штатов (около 327 миллионов) и почти в два раза меньше, чем население Китая (около 1,4 миллиардов).



Теперь поделим население Европы на восточное и западное в соответствии с политическими границами времен социалистического блока. К «Восточной Европе» отнесем также территорию бывшей СФРЮ и всех тех, кто когда-то проживали в Восточной Германии.



Суммировав все население всех стран бывшего социалистического блока, то есть всех «за железным занавесом», мы получим 300 миллионов человек. Таким образом, Восточная и Западная Европа не делятся точно 50 на 50, но для целей нашего исследования допустим, что соотношение приблизительно такое (если в расчет также принять «коренных» жителей Восточной Европы, которые работают в Западной, то цифры были бы еще ближе). Итак, на востоке Европы проживают около 40% населения Европы, а на западе — около 60%.



Следующий параметр, который нам нужен, — это количество зараженных и количество погибших от последствий COVID-19 в Восточной и Западной Европе. Если обратиться к соответствующим открытым статистическим данным, то получим следующее.



Количество случаев заражения в Восточной Европе: 41 796



Количество случаев заражения в Западной Европе: 705 110



Количество смертей в Восточной Европе: 1 011



Количество смертей в Западной Европе: 60 297



(Данные на 9 апреля 2020 года.)



По этим данным, в Западной Европе в 17 раз больше заболевших и аж в 60 раз больше погибших.



Сейчас на каждые 296 735 человек в Восточной Европе приходится одна смерть от коронавируса, а в Западной Европе одна смерть на 7 130 человек.



Это данные на девятое апреля 2020 года. Учитывая, что кризис еще в самом разгаре, все может, конечно, поменяться, хотя, скорее всего, соотношения не слишком изменятся.



Теперь нам предстоит попытаться узнать, почему разница настолько велика. В связи с этим можно сформулировать несколько теорий и перечислить их вне зависимости от их правдоподобности.



Теория №1: Данные неточные, или подлинные цифры скрываются



Насколько мы можем быть уверены в данных, которые преподносятся как официальные? Всемирная организация здравоохранения, чьи представители работают во всех странах мира, считает эти данные достоверными. Конечно, методы сбора данных могут варьироваться от страны к стране, а также зависеть от некоторых других факторов. Так, большинство специалистов сходятся во мнении, что подлинные цифры для все стран мира почти точно во много раз выше заявленных, по крайней мере что касается количества зараженных. По оценкам, реальное количество заразившихся COVID-19 в мире может в десять или даже 20 раз превышать заявленное. Причина, разумеется, заключается в том, что проводится недостаточно тестов, и, конечно, если какая-то из стран меньше тестирует, у нее будет меньше количество зараженных COVID-19.



Есть также предположения о том, что по крайней мере некоторые страны Восточной Европы скрывают подлинное положение, занижая число заразившихся и погибших. Подобные предположения и обвинения зачастую ничем не обоснованы. То же самое говорили и говорят о Китае, но факт в том, что город Ухань и провинция Хубэй снова открыты, а КНР не стала бы сама себе стрелять в ногу. Кроме того, обвинять в сокрытии подлинных данных могут и по политическим причинам.



Конечно, численность зараженных можно легко скрыть, можно ошибиться или просто их не выявить. Но есть вторая статистическая графа — количество погибших, а эту цифру скрыть уже труднее. Например, среди стран бывшего социалистического блока у Хорватии одни из лучших показателей. Если бы данные о погибших в Хорватии скрывались, то об этом уже стало бы известно, так как страна маленькая, а реальные данные нашли бы «путь» к общественности.



Поэтому, конечно, нельзя полностью отбрасывать теорию о неточных или скрываемых данных, и стоит ее учитывать. Однако если такое и имеет место быть, то вряд ли скрываемые данные могут сильно сократить разрыв между заболевшими и погибшими от COVID-19 в Западной и Восточной Европе.



Теория №2: Вирус не распространился на востоке так же, как на западе



Эта теория уже более конкретна. Любой, кто когда-нибудь видел интерактивную карту воздушного движения над Европой, понимает, насколько оживленнее авиационное сообщение на западе, чем на востоке. На карте четко видны различия в плотности транспортного потока в воздухе над Восточной и Западной Европой. Так же было и в январе этого года, когда большинство стран еще не воспринимали коронавирус как нечто крайне опасное. Иными словами, вирус, прибывший из Китая, успел намного больше распространиться по Западной Европе благодаря плотной сети авиарейсов.



Кроется ли в этом причина того, что на востоке настолько меньше заболевших и погибших? Возможно, отчасти, но и тут есть загвоздка. COVID-19, как известно, болезнь очень заразная, и между ее распространением и введением строгих мер прошло достаточно времени. Иными словами, вирус успел широко распространиться и по востоку Европы. Тем не менее факт в том, что западная часть Европы «популярнее» восточной (карты красноречиво свидетельствуют об этом: в небе над Украиной, Румынией, Польшей видны «пустоты»). Эту теорию нужно учесть при прояснении ситуации.



Теория №3: Менталитет



Эта тема обсуждается с первых дней нынешнего коронавирусного кризиса. Когда Китай начал вводить чрезвычайно жесткие меры и закрыл провинцию Хубэй, многие уже тогда задавались вопросом, возможно ли к чему-то подобному принудить европейского обывателя? С трудом. Однако с западными европейцами дела еще хуже, чем с восточными, потому что навязать им что-то еще труднее. Почему? Из-за менталитета, то есть накопленного опыта, конечно. Жители стран Восточной Европы на протяжении десятилетий жили под однопартийной коммунистической властью. Все эти режимы (кто-то больше, кто-то меньше, но в конечном итоге все) требовали от своих граждан послушания. С тех пор прошли 30 лет, однако образ мышления кое в чем, разумеется, остался прежним. В частности, приказание там, как правило, не обсуждают, а выполняют.



Вообще для кого-то это может прозвучать дико. Кроме того, этот фактор может влиять на внутреннюю политику восточноевропейских стран, где правители чаще авторитарны, в отличие от их западных коллег. Однако сейчас, в особенный период, этот менталитет, вероятно, спасает.



Конечно, и нам СМИ показывали кадры, на которых были те, кто не соблюдает дистанцию, ходит большими группами и так далее. Но это все-таки исключения. Подавляющее большинство соблюдает меры. Такие города, как Загреб, Белград, Братислава, Варшава, Москва, Рига, Прага, Бухарест и другие, в эти дни «ужасно пусты», чего все еще не скажешь о некоторых городах на западе Европы. В США положение еще хуже, и это каждый день резко осуждает, например, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.



Так или иначе, но соблюдение назначенных мер в сложившейся ситуации помогает. Также, согласно некоторым исследованиям, меры на востоке Европы, как правило, строже, чем на западе.



Эта теория, конечно, способна еще лучше объяснить, откуда такая огромная разница между Восточной и Западной Европой в количестве заразившихся и погибших от коронавируса.



Теория №4: Генетика



О самом вирусе по-прежнему известно недостаточно. Мы все еще не можем с уверенностью перечислить все способы его передачи. Факт в том, что во всех странах мира есть случаи заболевших, которые едва заметили у себя симптомы, а также случаи, когда здоровые и молодые люди погибли от вируса COVID-19. Специалисты сходятся во мнении, что генетика при этом может играть очень большую роль. В этой связи уже активно ведутся глубокие исследования.



Факт и в том, что подавляющее большинство жителей Восточной Европы — славяне, обладающие специфическими генетическими чертами. Конечно, имеет ли этот факт какое-то отношение к значительно меньшему проценту смертности на востоке Европы, мы узнаем только тогда, когда эта теория найдет подтверждения на практике, и пока ее можно отнести только к области предположений. Против «славянской теории» говорит, например, и то, что все неплохо складывается и в тех странах, где большинство граждан не славяне (страны Прибалтики, Румыния, Албания).



Теория №5: Восточная Европа привита от туберкулеза



Все изложенные теории вместе взятые могут способствовать снижению числа жертв коронавируса в Восточной Европе в отличие от Западной. Однако учитывая, что количество погибших на западе в 60 раз больше, возможно, последняя теория окажется самой достоверной. Между Восточной и Западной Европой существует одна фундаментальная разница: вся Восточная Европа привита от туберкулеза вакциной БЦЖ. Эта вакцина была изобретена еще в начале ХХ века, и ее полное название звучит как вакцина «бациллы Кальметта-Герена». Так ее назвали в честь двух французских микробиологов, которые ее изобрели: Альбера Кальмета и Камиля Герена.



Туберкулез — частое и во многих случаях смертельное заболевание. Эту болезнь вызывают разные штаммы бактерий, которые поражают легкие. Туберкулез передается воздушно-капельным путем, когда больные туберкулезом в острой форме кашляют, чихают. В большинстве случаев заболевание протекает без симптомов и скрыто, но в одном из десяти случаев переходит в острую форму. Если туберкулез не лечить, то он грозит смертью 50% заболевших. Типичными симптомами острой формы туберкулеза являются хронический кашель с кровавым отделяемым, лихорадка, потливость ночью и потеря веса.



Болезнь широко распространилась после Второй мировой войны, и тогда пришлось строить многочисленные новые больницы специально для лечения людей, зараженных туберкулезом.



Вакцина БЦЖ — единственная, успешно работающая для профилактики туберкулеза вакцина, и хотя это заболевание вызывает бактерия, доказано, что вакцина эффективна и против некоторых вирусных инфекций.



Вакцинация от туберкулеза проводилась (и в основном продолжает проводиться) по всей Восточной Европе. В качестве превентивной меры вакцинация проводится чаще всего новорожденным или самое позднее до завершения первого года жизни.



Но если туберкулез настолько тяжелое бактериальное заболевания, то почему от него прививали только население Восточной Европы? На то есть конкретная причина. Дело в том, что туберкулез часто называют «болезнью бедных». Он распространяется в плохих условиях, когда не хватает пищи или она плохая, или при других неблагоприятных условиях жизни. Иными словами, в социалистическом блоке существовали проблемы со всем вышеозначенным, и поэтому население подвергалось большей опасности заболеть туберкулезом. Поэтому и проводилась обязательная вакцинация всех детей. В Западной Европе уже очень давно не проводят вакцинацию БЦЖ, за исключением некоторых стран, где прививают разные категории граждан (Италия, Канада, США).



В Европе есть некоторые исключения, которые, возможно, многое подтверждают. Стоит сравнить Португалию и Испанию. Почему? Потому что Португалия — одна из немногих стран Западной Европы, которая проводила вакцинацию БЦЖ.



Вот актуальные данные о Португалии и Испании на девятое апреля 2020 года.



- Общая численность населения Португалии: 10 миллионов



- Общая численность населения Испании: 47 миллионов



- Количество заразившихся в Португалии: 13 141



- Количество заразившихся в Испании: 148 220



- Количество погибших в Португалии: 380



- Количество погибших в Испании: 14 792



Эти цифры говорят сами за себя. Испания, может, и превосходит Португалию по численности населения почти в пять раз, но смертей там аж в 39 раз больше. Если применить к этой аномалии все выше изложенные теории, то та, которая касается БЦЖ, выглядит, пожалуй, наиболее правдоподобно.



Есть еще Германия, где на территории бывшей (социалистической) Восточной Германии в три раза меньше жертв. Конечно, в бывшей ГДР жителей прививали вакциной БЦЖ, как и во всем социалистическом блоке.



Исследования еще предстоит дополнить, но имеющиеся данные уже намечают нам возможные объяснения. Количество жертв значительно меньше в странах, где население привито БЦЖ. Эта вакцина дает людям иммунитет к туберкулезу, но можно предположить, что БЦЖ защищает или по крайней мере помогает лучше сопротивляться COVID-19. Хотя туберкулез — бактериальное, а COVID-19 — вирусное заболевание, их объединяет то, что в первую очередь они атакуют легкие и дыхательную систему, а защита, которую дает БЦЖ эффективна, по крайней мере отчасти, и в случае нового коронавируса.



Сейчас в нескольких странах проводятся исследования об эффективности БЦЖ против коронавируса (в Австралии и Нидерландах).



Новый коронавирус — вирус, чьи свойства нам еще неизвестны, и сейчас, когда заразившихся более полутора миллионов по всему миру, велика вероятность, что вирус мутирует. И все же любые сведения, которые помогут эффективно бороться с этим вирусом, крайне необходимы. Пока слишком рано утверждать, что БЦЖ — это спасение для мира, но можно на это хотя бы надеяться.



Одно бесспорно. Сейчас количество заразившихся и погибших в Западной и Восточной Европе кардинально различаются, и все теории, изложенные здесь, могли этому способствовать. Борьба с коронавирусом, который поставил на паузу 2020 год, продолжается.



Конечно, помимо Восточной Европы есть и другие аномалии. Например, Новая Зеландия, где всего один смертельный случай, и там не было прививок БЦЖ. Но Новая Зеландия — отдельный разговор. Ее мудрое руководство заранее закрыло страну (и быстро вернуло своих граждан) от внешнего мира, и теперь они могут только радоваться тому, что так вовремя среагировали.



Несомненно, ситуация во всем мире еще больше осложнится, в том числе на востоке Европы. Но актуальные данные уже ясно говорят о том, какие страны пострадают больше всех. Есть надежда, что «пик» не за горами, но по-прежнему остается много неизвестных. Станет ли вирус сезонным? Когда появится доступная вакцина? Насколько вирус уже мутировал? Какова реальная смертность? Может ли выздоровевший человек снова заразиться? В конце концов все эти вопросы получат ответы, и чем раньше это произойдет, тем лучше.



На данный момент Восточной Европе удалось избежать той драмы, которую мы наблюдаем в Италии, Испании, США и других странах. Но Восточная Европа ни в коем случае не должна «расслабляться» и допускать подобное у себя.