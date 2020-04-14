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  14 апреля 2020
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В Монголии карантин в образовательных учреждениях продлили до 1 сентября

CentralAsia (MNG) -  На заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Монголии 14 апреля было принято решение продлить карантин в образовательных учреждениях страны до 1 сентября.

«Комиссия продлила карантин в школах и детских садах до 1 сентября. Однако телеуроки продлятся до 1 июня. Учебный год начинается 20 сентября. Оценка выпускников будет рассчитываться по результатам второго семестра учебного года. Расписание ЕГЭ в настоящее время проводится со 2 по 5 июля, а университеты будут принимать заявки с 8 по 9 июля», - проинформировал министр образования, культуры, науки и спорта Ё.Баатарбилэг.

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