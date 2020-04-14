В Узбекистане ещё 4 человека выздоровели от коронавируса. Всего 89

CentralAsia (UZ) - В Бухарской области 4 пациента с коронавирусом вылечились, сообщает Минздрав Узбекистана.

Среди выздоровевших все мужчины, из них трое (двое из Ташкента и один из Самаркандской области) прибыли в Бухару из Турции чартерным рейсом. Четвертый мужчина из Кашкадарьинской области приехал в Бухару из России чартерным рейсом. Все они находились на карантин и после выявления наличия коронавирусной инфекции, начали лечение в областной инфекционной больнице.

На сегодняшний день в Узбекистане от коронавирусной инфекции излечились 89 человек.