Количество иностранных рабочих в Монголии уменьшилось, а число стран увеличилось

CentralAsia (MNG) - В первом квартале 2020 года в Монголии с трудовым договором было трудоустроено 4,3 тысячи иностранных рабочих из 97 государств, в том числе лица, работающие по найму за вознаграждение или прибыль, а также лица, работающие на добровольных началах без оплаты труда или прибыли.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число стран увеличилось на 6, а количество иностранных работников уменьшилось на 613 человек (12,4%).

Из всех иностранных работников, имеющих трудовой договор в Монголии, 3,5 тысячи (81,8%) составляли мужчины и 0,8 тысячи (18,2%) составляли женщины.

Из всех иностранных рабочих в Монголии 36,0% из Китая, 8,7% из Австралии, 7,5% из Российской Федерации, 6,2% из Южной Кореи, 5,5% из США, 4,8% из Вьетнама, 3,9% из Южной Африка, 3,8% из Филиппин, 3,0% из Великобритании, 2,8% из Канады и 17,8% из других стран.

Из общего числа иностранных работников в первом квартале 2020 года 1,5 тысячи иностранных работников (36,3%) работают в секторе добычи полезных ископаемых, 979 иностранных работников (22,7%) работают в сфере образования, 743 работника (17,2%) работают в оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, 255 рабочих (5,9%) работают в производственном секторе, 175 рабочих (4,1%) работают в сфере транспорта и хранения, 158 рабочих (3,7%) работают в административных и вспомогательных службах. 130 человек (3,0%) работают в строительном секторе, а 0,3 тысячи иностранных рабочих (7,1%) работают в других секторах, - сообщает Нацстат Монголии.