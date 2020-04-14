В Таджикистане житель умер от туберкулеза. Его родных поместили на карантин

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - В согдийском областном тубдиспансере 11 апреля скончался житель Шахристанского района, а его родных поместили на карантин, пишет Asia-Plus.

Данную информацию подтвердил заместитель начальника Управления здравоохранения Согдийской области Маъруф Ходжибоев.



При этом он отметил, что умерший был инсулинозависимым.

«Он был госпитализирован 8 апреля. После посещения сауны он почувствовал себя плохо и обратился в больницу Шахристанского района. Но ему сказали, что у него все в порядке. Он пришел домой и снова почувствовал себя плохо. После этого он обратился в областную больницу, ему сделали снимок и обнаружили у него туберкулёз», - сказал Ходжиев.



По его словам, пациента госпитализировали в тубдиспансер в Дехмой, где он и умер.



«Его семья помещена на карантин в инфекционной больнице Шахристанского района, находится под наблюдением врачей», - сказал начальник.



Маъруф Ходжибоев отметил, что на 14 апреля в карантинных зонах Согда находятся 1206 человек. Случаев коронавирусной инфекции не выявлено.



12 апреля сотрудница областной клинической больницы в Бохтаре, куда помещены на карантин прибывшие из-за границы таджикистанцы, тоже скончалась от туберкулеза.

По официальным данным в Таджикистане нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.





