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  14 апреля 2020
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В Таджикистане житель умер от туберкулеза. Его родных поместили на карантин
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  В согдийском областном тубдиспансере 11 апреля скончался житель Шахристанского района, а его родных поместили на карантин, пишет Asia-Plus.

Данную информацию подтвердил заместитель начальника Управления здравоохранения Согдийской области Маъруф Ходжибоев.

При этом он отметил, что умерший был инсулинозависимым.

«Он был госпитализирован 8 апреля. После посещения сауны он почувствовал себя плохо и обратился в больницу Шахристанского района. Но ему сказали, что у него все в порядке. Он пришел домой и снова почувствовал себя плохо. После этого он обратился в областную больницу, ему сделали снимок и обнаружили у него туберкулёз», - сказал Ходжиев.

По его словам, пациента госпитализировали в тубдиспансер в Дехмой, где он и умер.

«Его семья помещена на карантин в инфекционной больнице Шахристанского района, находится под наблюдением врачей», - сказал начальник.

Маъруф Ходжибоев отметил, что на 14 апреля в карантинных зонах Согда находятся 1206 человек. Случаев коронавирусной инфекции не выявлено.

12 апреля сотрудница областной клинической больницы в Бохтаре, куда помещены на карантин прибывшие из-за границы таджикистанцы, тоже скончалась от туберкулеза.

По официальным данным в Таджикистане нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.


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