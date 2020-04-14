Узбекские и британские медики на видеоконференции обсудили борьбу с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В Лондоне 13 апреля при содействии посольства Узбекистана организована видеоконференция между узбекскими и британскими медиками для обмена опытом по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает МИД.



На мероприятии с британской стороны приняли участие директор Департамента анестезиологии и реаниматологии лондонского Университетского госпиталя Льюшам доктор Вакас Халид, врачи Ричард Фриз и Фазлиддин Муродов. С узбекской стороны – представители Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, а также анестезиологии и реаниматологии со всех регионов страны.

В ходе видеоконференции специалисты двух стран подробно обменялись информацией о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом, действиях медучреждений по диагностике и методам лечения больных. Особое внимание уделено новейшим методикам лечения пациентов, находящихся в критическом состоянии в отделениях реанимации.

"Большой интерес у британской стороны вызвали научные исследования узбекских коллег по лечению больных с использованием плазмы крови переболевших и планы по широкому внедрению этой методики в клиниках страны", - отметили в МИДе.

Между сторонами достигнута договоренность о дальнейшем поддержании контактов и проведении видеоконференций специалистов на регулярной основе.