В России за сутки число случаев коронавируса выросло на 2774. Всего зараженных — 21,1 тыс.

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявлены 2774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Новые случаи выявлены в 51 регионе. Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 21 102 случая (+15,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах, скончались — 170, выздоровели — 1694.