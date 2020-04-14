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  14 апреля 2020
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В России за сутки число случаев коронавируса выросло на 2774. Всего зараженных — 21,1 тыс.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки выявлены 2774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 51 регионе. Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 21 102 случая (+15,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах, скончались — 170, выздоровели — 1694.

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