Монгольские миротворцы спасли гумработника в Южном Судане от вооруженных людей

CentralAsia (MNG) - Медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» действует в Южном Судане, где целый батальон Вооруженных сил Монголии выполняет миротворческие мисии «UNIMISS».

11 апреля возле контрольно-пропускного пункта ООН в Бенту монгольские военные остановили семерых вооруженных людей, которые пытались похитить сотрудника гуманитарной организации «Врачи без границ», и полностью обеспечили жизнь и безопасность гуманитарного работника.

В соответствии с приказом командира сектора подразделения, патрульная группа «Джучи» во главе со старшиной Н.Пунцагом, командиром подразделения батальона MONBATT у базы ООН в демилитаризованной зоне, прекратила вооруженную попытку похитить работника международной помощи. Во время операции вооруженные люди открывали огонь по монгольским военным, потерь среди военнослужащих патрульной группы «Джучи» нет.

После этого события координатор ООН по этой губернии, Хироко Хирахара и генерал-майор Карло Куал Руай, командующий 4-й дивизией ВС Южного Судана.

«Я горжусь тем, что монгольский батальон обеспечил жизнь и безопасность гуманитарных работников без ответного огня, несмотря на угрозы со стороны вооруженных групп. Монгольские солдаты подтвердили, что они являются профессионалами, которые в полной мере способны использовать оружие в случае необходимости. Организация Объединенных Наций всегда доверяла вам и гордится вами», - сказала Хироко Хирахара.

Она также предупредила генерала-майора Карло Куал Руа, что «будут предприняты серьезные меры, если силы ВС Южного Судана снова совершат такие действия». Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Монголии.

Сегодня около 900 монгольских военнослужащих принимают участие в миротворческих операциях ООН в Южном Судане. Это уже девятая смена и девятой батальон MONBATT IX ВС Монголии.

В последние годы население Южного Судана пережило и гражданскую войну, и нехватку пищи, и нехватку продуктов питания.

В обязанности монгольских миротворцев входит защита гражданских лиц, обеспечение безопасности баз ООН, патрулирование территории, сопровождение конвоев, поддержка поисковых операций, проводимых полицией ООН, а также защита сослуживцев-миротворцев, осуществляющих операции по техническому обслуживанию и разминированию дорог.