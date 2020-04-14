В Ташкенте закрыли на карантин больницу №17 и семейную поликлинику

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте городская клиническая больница №17 и семейная поликлиника № 8 Мирза Улугбекского района закрыты на карантин. Об этом сообщил 14 апреля на брифинге в штабе АИМК руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Атабеков.

О деталях закрытия на карантин в столице сразу двух медицинских учреждений не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте закрыли на карантин родильный дом №6 со всем персоналом, роженицами и младенцами. Причиной послужило выявление у одного из пациентов коронавируса.