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  14 апреля 2020
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В Ташкенте закрыли на карантин больницу №17 и семейную поликлинику

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте городская клиническая больница №17 и семейная поликлиника № 8 Мирза Улугбекского района закрыты на карантин. Об этом сообщил 14 апреля на брифинге в штабе АИМК руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Атабеков.

О деталях закрытия на карантин в столице сразу двух медицинских учреждений не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте закрыли на карантин родильный дом №6 со всем персоналом, роженицами и младенцами. Причиной послужило выявление у одного из пациентов коронавируса.

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