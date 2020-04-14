[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане провели 102 000 тестов на коронавирус
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане вирусологические лаборатории проводят в день более 8 000 тестов на коронавирус. На настоящий момент проведено около 102 000 тестов. Об этом заявил на брифинге глава Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Бахром Алматов.

По словам Алматова, в карантинных зонах среди среди групп риска были усилены работы по проведению тестов на наличие коронавируса. В вирусологических лабораториях создан резерв тест-систем, и ПЦР-анализ (полимеразная цепная реакция) проводится круглосуточно.

«Эпидемиологические исследования проводятся в отношении граждан, которые контактируют с больными пациентами. Около 20 тысяч сотрудников санитарно-эпидемиологической службы участвуют в этих мероприятиях», - отметил Алматов.

Сегодня ведется медицинское наблюдение за состоянием здоровья 80 324 граждан, которые прибыли из районов с неблагоприятной эпидемической ситуацией или находились в контакте с больными. Из них 57 621 человек были помещены на карантин дома, а 22 703 находятся на карантине в стационарном режиме.

По последним данным в Узбекистане зарегистрировано 1054 случаев коронавируса, 89 человек выздоровели, 4 пациента скончались.

Новости по теме:

print
  • Из китайского города Эрээн-Хото эвакуируют 50 граждан Монголии
  • В Узбекистане ещё 4 человека выздоровели от коронавируса. Всего 89
  • Власти Испании и Италии ослабляют карантинные ограничения


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com