В Узбекистане провели 102 000 тестов на коронавирус

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане вирусологические лаборатории проводят в день более 8 000 тестов на коронавирус. На настоящий момент проведено около 102 000 тестов. Об этом заявил на брифинге глава Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Бахром Алматов.

По словам Алматова, в карантинных зонах среди среди групп риска были усилены работы по проведению тестов на наличие коронавируса. В вирусологических лабораториях создан резерв тест-систем, и ПЦР-анализ (полимеразная цепная реакция) проводится круглосуточно.

«Эпидемиологические исследования проводятся в отношении граждан, которые контактируют с больными пациентами. Около 20 тысяч сотрудников санитарно-эпидемиологической службы участвуют в этих мероприятиях», - отметил Алматов.

Сегодня ведется медицинское наблюдение за состоянием здоровья 80 324 граждан, которые прибыли из районов с неблагоприятной эпидемической ситуацией или находились в контакте с больными. Из них 57 621 человек были помещены на карантин дома, а 22 703 находятся на карантине в стационарном режиме.

По последним данным в Узбекистане зарегистрировано 1054 случаев коронавируса, 89 человек выздоровели, 4 пациента скончались.