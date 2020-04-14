В Индии тотальный карантин продлевают до 3 мая

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о продлении карантина в стране. В своем обращении Моди заявил, что крупнейший в мире карантин будет продлен как минимум до 3 мая.

«С экономической точки зрения мы сильно пострадаем, но жизнь граждан гораздо важнее», - сказал он.

С 20 апреля некоторые ограничения в районах, отдаленных от горячих точек заражения, будут постепенно сняты.



«До 20 апреля каждый полицейский участок, каждый округ, каждый штат будет тщательно контролировать, чтобы выяснить, соблюдается ли карантин, нет ли вируса в штате.

Затем мы можем принять решение о смягчении ограничений в тех областях, где очистились от вируса и успешно предотвратили новые заражения», - сообщил Моди.



Согласно официальным данным, в Индии зарегистрировано более 10,5 тыс. случаев заражения и 358 смертей.



Но в силу того, что страна является одной из многонаселенных, есть опасения, что цифры могут взлететь и сокрушить систему здравоохранения страны.

Карантин в Индии, где живет 1,3 млрд человек был введен 25 марта.