[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Индии тотальный карантин продлевают до 3 мая

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о продлении карантина в стране. В своем обращении Моди заявил, что крупнейший в мире карантин будет продлен как минимум до 3 мая.

«С экономической точки зрения мы сильно пострадаем, но жизнь граждан гораздо важнее», - сказал он.

С 20 апреля некоторые ограничения в районах, отдаленных от горячих точек заражения, будут постепенно сняты.

«До 20 апреля каждый полицейский участок, каждый округ, каждый штат будет тщательно контролировать, чтобы выяснить, соблюдается ли карантин, нет ли вируса в штате.

Затем мы можем принять решение о смягчении ограничений в тех областях, где очистились от вируса и успешно предотвратили новые заражения», - сообщил Моди.

Согласно официальным данным, в Индии зарегистрировано более 10,5 тыс. случаев заражения и 358 смертей.

Но в силу того, что страна является одной из многонаселенных, есть опасения, что цифры могут взлететь и сокрушить систему здравоохранения страны.

Карантин в Индии, где живет 1,3 млрд человек был введен 25 марта.

print
  • В Казахстане за сутки от коронавируса скончались два пациента
  • Президент Лукашенко пообещал, что в Беларуси никто не умрет от коронавируса
  • В медучреждениях Узбекистана с 1 мая откроются кабинеты народной медицины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com