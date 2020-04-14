3 варианта прогноза заболеваемости коронавирусом в Казахстане до 9 мая 2020 года (график)

- Казахстан, анализ и комментарии
- 15:25, 14 апреля 2020
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- Обновлено: 15:39, 14 апреля 2020
CentralAsia (KZ) - По состоянию на вечер 13 апреля 2020 года на территории Казахстана были выявлены 1091 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Первые четыре случая были зафиксированы 13 марта 2020 года почти ровно месяц назад.
На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных были рассчитаны предварительные данные по количеству зараженных коронавирусом до 9 мая 2020 года.
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1 вариант прогноза:
При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, на 9 мая 2020 года количество зараженных может составить приблизительно 2796 человек;
2 вариант прогноза - благоприятный:
При снижении динамики распространения, количество зараженных на 9 мая может составить приблизительно 1783 человека;
3 вариант прогноза - нежелательный:
При ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане на 9 мая 2020 года количество зараженных может составить 3808 человек.
Эти показатели были спрогнозированы на основе существующих (ретроспективных) данных с использованием версии AAA алгоритма экспоненциального сглаживания (ETS). Спрогнозированное значение представляет собой продолжение ретроспективных значений на указанную целевую дату, которая должна продолжать временную шкалу.
|Дата
|Количество зараженных до 13 апреля
|Стандартный прогноз
|Прогноз при возможном улучшении ситуации
|Прогноз при возможном ухудшении ситуации
|13.03.2020
|4
|14.03.2020
|6
|15.03.2020
|9
|16.03.2020
|10
|17.03.2020
|33
|18.03.2020
|35
|19.03.2020
|44
|20.03.2020
|49
|21.03.2020
|53
|22.03.2020
|59
|23.03.2020
|62
|24.03.2020
|72
|25.03.2020
|81
|26.03.2020
|111
|27.03.2020
|150
|28.03.2020
|228
|29.03.2020
|284
|30.03.2020
|302
|31.03.2020
|343
|01.04.2020
|380
|02.04.2020
|435
|03.04.2020
|464
|04.04.2020
|531
|05.04.2020
|584
|06.04.2020
|662
|07.04.2020
|697
|08.04.2020
|727
|09.04.2020
|781
|10.04.2020
|812
|11.04.2020
|865
|12.04.2020
|951
|13.04.2020
|1091
|1091
|1091
|1091
|14.04.2020
|1101
|1110
|1156
|15.04.2020
|1151
|1119
|1233
|16.04.2020
|1220
|1125
|1315
|17.04.2020
|1289
|1176
|1401
|18.04.2020
|1357
|1223
|1491
|19.04.2020
|1426
|1267
|1584
|20.04.2020
|1494
|1308
|1680
|21.04.2020
|1563
|1347
|1778
|22.04.2020
|1631
|1384
|1878
|23.04.2020
|1700
|1418
|1981
|24.04.2020
|1768
|1451
|2085
|25.04.2020
|1837
|1483
|2190
|26.04.2020
|1905
|1513
|2297
|27.04.2020
|1974
|1541
|2406
|28.04.2020
|2042
|1568
|2516
|29.04.2020
|2111
|1594
|2628
|30.04.2020
|2179
|1618
|2740
|01.05.2020
|2248
|1641
|2854
|02.05.2020
|2316
|1663
|2969
|03.05.2020
|2385
|1683
|3086
|04.05.2020
|2453
|1703
|3203
|05.05.2020
|2522
|1721
|3322
|06.05.2020
|2590
|1738
|3442
|07.05.2020
|2659
|1754
|3563
|08.05.2020
|2727
|1769
|3685
|09.05.2020
|2796
|1783
|3808
Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем.