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  14 апреля 2020
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3 варианта прогноза заболеваемости коронавирусом в Казахстане до 9 мая 2020 года (график)
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CentralAsia (KZ) -  По состоянию на вечер 13 апреля 2020 года на территории Казахстана были выявлены 1091 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Первые четыре случая были зафиксированы 13 марта 2020 года почти ровно месяц назад.

На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных были рассчитаны предварительные данные по количеству зараженных коронавирусом до 9 мая 2020 года.

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Казахстан - корона

1 вариант прогноза:

При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, на 9 мая 2020 года количество зараженных может составить приблизительно 2796 человек;

2 вариант прогноза - благоприятный:

При снижении динамики распространения, количество зараженных на 9 мая может составить приблизительно 1783 человека;

3 вариант прогноза - нежелательный:

При ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане на 9 мая 2020 года количество зараженных может составить 3808 человек.

Эти показатели были спрогнозированы на основе существующих (ретроспективных) данных с использованием версии AAA алгоритма экспоненциального сглаживания (ETS). Спрогнозированное значение представляет собой продолжение ретроспективных значений на указанную целевую дату, которая должна продолжать временную шкалу.

Дата Количество зараженных до 13 апреля Стандартный прогноз Прогноз при возможном улучшении ситуации Прогноз при возможном ухудшении ситуации
13.03.2020 4
14.03.2020 6
15.03.2020 9
16.03.2020 10
17.03.2020 33
18.03.2020 35
19.03.2020 44
20.03.2020 49
21.03.2020 53
22.03.2020 59
23.03.2020 62
24.03.2020 72
25.03.2020 81
26.03.2020 111
27.03.2020 150
28.03.2020 228
29.03.2020 284
30.03.2020 302
31.03.2020 343
01.04.2020 380
02.04.2020 435
03.04.2020 464
04.04.2020 531
05.04.2020 584
06.04.2020 662
07.04.2020 697
08.04.2020 727
09.04.2020 781
10.04.2020 812
11.04.2020 865
12.04.2020 951
13.04.2020 1091 1091 1091 1091
14.04.2020 1101 1110 1156
15.04.2020 1151 1119 1233
16.04.2020 1220 1125 1315
17.04.2020 1289 1176 1401
18.04.2020 1357 1223 1491
19.04.2020 1426 1267 1584
20.04.2020 1494 1308 1680
21.04.2020 1563 1347 1778
22.04.2020 1631 1384 1878
23.04.2020 1700 1418 1981
24.04.2020 1768 1451 2085
25.04.2020 1837 1483 2190
26.04.2020 1905 1513 2297
27.04.2020 1974 1541 2406
28.04.2020 2042 1568 2516
29.04.2020 2111 1594 2628
30.04.2020 2179 1618 2740
01.05.2020 2248 1641 2854
02.05.2020 2316 1663 2969
03.05.2020 2385 1683 3086
04.05.2020 2453 1703 3203
05.05.2020 2522 1721 3322
06.05.2020 2590 1738 3442
07.05.2020 2659 1754 3563
08.05.2020 2727 1769 3685
09.05.2020 2796 1783 3808

Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем.

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