3 варианта прогноза заболеваемости коронавирусом в Казахстане до 9 мая 2020 года (график)

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CentralAsia (KZ) - По состоянию на вечер 13 апреля 2020 года на территории Казахстана были выявлены 1091 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Первые четыре случая были зафиксированы 13 марта 2020 года почти ровно месяц назад.

На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных были рассчитаны предварительные данные по количеству зараженных коронавирусом до 9 мая 2020 года.

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1 вариант прогноза:



При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, на 9 мая 2020 года количество зараженных может составить приблизительно 2796 человек;



2 вариант прогноза - благоприятный:



При снижении динамики распространения, количество зараженных на 9 мая может составить приблизительно 1783 человека;



3 вариант прогноза - нежелательный:



При ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане на 9 мая 2020 года количество зараженных может составить 3808 человек.

Эти показатели были спрогнозированы на основе существующих (ретроспективных) данных с использованием версии AAA алгоритма экспоненциального сглаживания (ETS). Спрогнозированное значение представляет собой продолжение ретроспективных значений на указанную целевую дату, которая должна продолжать временную шкалу.



Дата Количество зараженных до 13 апреля Стандартный прогноз Прогноз при возможном улучшении ситуации Прогноз при возможном ухудшении ситуации 13.03.2020 4 14.03.2020 6 15.03.2020 9 16.03.2020 10 17.03.2020 33 18.03.2020 35 19.03.2020 44 20.03.2020 49 21.03.2020 53 22.03.2020 59 23.03.2020 62 24.03.2020 72 25.03.2020 81 26.03.2020 111 27.03.2020 150 28.03.2020 228 29.03.2020 284 30.03.2020 302 31.03.2020 343 01.04.2020 380 02.04.2020 435 03.04.2020 464 04.04.2020 531 05.04.2020 584 06.04.2020 662 07.04.2020 697 08.04.2020 727 09.04.2020 781 10.04.2020 812 11.04.2020 865 12.04.2020 951 13.04.2020 1091 1091 1091 1091 14.04.2020 1101 1110 1156 15.04.2020 1151 1119 1233 16.04.2020 1220 1125 1315 17.04.2020 1289 1176 1401 18.04.2020 1357 1223 1491 19.04.2020 1426 1267 1584 20.04.2020 1494 1308 1680 21.04.2020 1563 1347 1778 22.04.2020 1631 1384 1878 23.04.2020 1700 1418 1981 24.04.2020 1768 1451 2085 25.04.2020 1837 1483 2190 26.04.2020 1905 1513 2297 27.04.2020 1974 1541 2406 28.04.2020 2042 1568 2516 29.04.2020 2111 1594 2628 30.04.2020 2179 1618 2740 01.05.2020 2248 1641 2854 02.05.2020 2316 1663 2969 03.05.2020 2385 1683 3086 04.05.2020 2453 1703 3203 05.05.2020 2522 1721 3322 06.05.2020 2590 1738 3442 07.05.2020 2659 1754 3563 08.05.2020 2727 1769 3685 09.05.2020 2796 1783 3808

Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем.