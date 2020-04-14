В Узбекистане уволили сотрудника милиции, разместившего видео о «коронавирусео» у работника банка

CentralAsia (UZ) - Сотрудник отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Намангана, распространивший через мессенджер Telegram сообщение о том, что работник «Народного банка», якобы инфицированный коронавирусом, раздавал пенсии людям, освобожден от должности. Об этом сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

12 апреля в узбекском сегменте социальных сетей распространилась видеозапись, на которой сотрудник правоохранительных органов в защитном медицинском костюме в рабочем кабинете заявляет, что банковский работник с коронавирусом раздал пенсию в 15 махаллях, и обозвал его нецензурными словами.

Как сообщает МВД, 11 апреля по результатам анализов стало известно, что у сотрудника Наманганского городского отделения «Народного банка» может быть коронавирус. Учитывая, что он 1-11 апреля раздавал пенсию в шести махаллях, УКД ОВД создало шесть групп, чтобы взять под карантинный контроль дома получателей пенсий и провести среди жителей разъяснение для предотвращения распространения коронавируса.

Сотрудник ОВД отправил видеозапись однокласснику через Telegram. Тот отправил ролик другому знакомому, и далее запись распространилась в Интернете.

После служебной проверки он извинился за содеянное и призвал коллег не допускать таких случаев.

"Сотрудник был освобожден от должности за грубое нарушение служебной дисциплины и ущерб репутации сотрудников органов внутренних дел", -говорится в сообщении МВД.

Ранее, 14 апреля, Центральный банк Узбекистана сообщил, что пенсии и зарплаты теперь будут выплачиваться полностью в безналичной форме. Пенсионеры начнут получать карты с мая месяца. Такое решение было принято для предотвращения распространения коронавируса по рекомендации Специальной республиканской комиссии.