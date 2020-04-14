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  14 апреля 2020
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Китай одобрил клинические испытания трех вакцин от коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Китай одобрил клинические испытания трех вакцин от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента по научно-техническому развитию Министерства науки и техники Китая У Юаньбинь.

По его словам, первым был одобрен препарат на основе аденовирусного вектора, созданный командой академика Чэнь Вэя. На прошлой неделе ученые начали набирать добровольцев для второго этапа тестов, это первая в мире вакцина против коронавируса, которая дошла до этой фазы.

Далее одобрение на клинические испытания инактивированной вакцины получила команда Уханьского института вирусологии при Китайской академии наук и Уханьского института биопрепаратов (входит в состав Sinopharm Group), а также пекинская компания Sinovac Research & Development Co.

По словам главного китайского эпидемиолога Чжун Наньшаня, быстрее всего идут разработки препарата на основе аденовирусного вектора и инактивированной вакцины. Так, испытания с участием людей китайской вакцины против коронавируса на основе рекомбинантного аденовирусного вектора начались в середине марта, в них приняли участие 108 добровольцев, которых разделили на три группы по 36 человек.

Первой группе добровольцев ввели низкую дозу, второй — среднюю, третьей — высокую. Результаты первой фазы исследований пока не известны. Клинические испытания этого препарата продлятся до конца декабря: если препарат окажется эффективным, выпустить его на рынок можно будет быстрее, чем обычно, говорится в сообщении.

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