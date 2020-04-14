3 варианта прогноза заболеваемости коронавирусом в Узбекистане до 9 мая 2020 года (график)

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на вечер 13 апреля 2020 года в Узбекистане было зафиксировано 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Первый случай был зафиксирован 15 марта 2020 года. Вирус обнаружен у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции.

На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных были рассчитаны предварительные данные по количеству зараженных коронавирусом до 9 мая 2020 года.

1 вариант прогноза:



При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции в Узбекистане, на 9 мая 2020 года количество зараженных может составить приблизительно 3479 человека;



2 вариант прогноза - благоприятный:



При снижении динамики распространения, количество зараженных на 9 мая может составить приблизительно 2481 человек;



3 вариант прогноза - нежелательный:



При ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Узбекистане на 9 мая 2020 года количество зараженных может составить 4477 человек.



Эти показатели были спрогнозированы на основе существующих (ретроспективных) данных с использованием версии AAA алгоритма экспоненциального сглаживания (ETS). Спрогнозированное значение представляет собой продолжение ретроспективных значений на указанную целевую дату, которая должна продолжать временную шкалу.

Дата Количество зараженных до 13 апреля Стандартный прогноз Прогноз при возможном улучшении ситуации Прогноз при возможном ухудшении ситуации 15.03.2020 1 16.03.2020 6 17.03.2020 10 18.03.2020 15 19.03.2020 23 20.03.2020 33 21.03.2020 43 22.03.2020 43 23.03.2020 46 24.03.2020 50 25.03.2020 60 26.03.2020 75 27.03.2020 88 28.03.2020 104 29.03.2020 144 30.03.2020 149 31.03.2020 172 01.04.2020 181 02.04.2020 205 03.04.2020 227 04.04.2020 266 05.04.2020 342 06.04.2020 457 07.04.2020 520 08.04.2020 545 09.04.2020 582 10.04.2020 624 11.04.2020 767 12.04.2020 865 13.04.2020 998 998 998 998 14.04.2020 1009 908 1109 15.04.2020 1107 1003 1211 16.04.2020 1206 1096 1317 17.04.2020 1305 1183 1427 18.04.2020 1404 1267 1541 19.04.2020 1503 1346 1659 20.04.2020 1601 1422 1781 21.04.2020 1700 1494 1906 22.04.2020 1799 1564 2035 23.04.2020 1898 1631 2165 24.04.2020 1997 1696 2298 25.04.2020 2096 1759 2432 26.04.2020 2194 1820 2569 27.04.2020 2293 1879 2707 28.04.2020 2392 1937 2847 29.04.2020 2491 1993 2989 30.04.2020 2590 2047 3132 01.05.2020 2688 2101 3276 02.05.2020 2787 2152 3422 03.05.2020 2886 2203 3569 04.05.2020 2985 2252 3718 05.05.2020 3084 2300 3867 06.05.2020 3183 2347 4018 07.05.2020 3281 2393 4170 08.05.2020 3380 2437 4323 09.05.2020 3479 2481 4477

Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем.

