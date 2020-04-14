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  14 апреля 2020
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3 варианта прогноза заболеваемости коронавирусом в Узбекистане до 9 мая 2020 года (график)
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CentralAsia (UZ) -  По состоянию на вечер 13 апреля 2020 года в Узбекистане было зафиксировано 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Первый случай был зафиксирован 15 марта 2020 года. Вирус обнаружен у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции.

На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных были рассчитаны предварительные данные по количеству зараженных коронавирусом до 9 мая 2020 года.

Узбекистан - корона

1 вариант прогноза:

При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции в Узбекистане, на 9 мая 2020 года количество зараженных может составить приблизительно 3479 человека;

2 вариант прогноза - благоприятный:

При снижении динамики распространения, количество зараженных на 9 мая может составить приблизительно 2481 человек;

3 вариант прогноза - нежелательный:

При ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Узбекистане на 9 мая 2020 года количество зараженных может составить 4477 человек.

Эти показатели были спрогнозированы на основе существующих (ретроспективных) данных с использованием версии AAA алгоритма экспоненциального сглаживания (ETS). Спрогнозированное значение представляет собой продолжение ретроспективных значений на указанную целевую дату, которая должна продолжать временную шкалу.

Дата Количество зараженных до 13 апреля Стандартный прогноз Прогноз при возможном улучшении ситуации Прогноз при возможном ухудшении ситуации
15.03.2020 1
16.03.2020 6
17.03.2020 10
18.03.2020 15
19.03.2020 23
20.03.2020 33
21.03.2020 43
22.03.2020 43
23.03.2020 46
24.03.2020 50
25.03.2020 60
26.03.2020 75
27.03.2020 88
28.03.2020 104
29.03.2020 144
30.03.2020 149
31.03.2020 172
01.04.2020 181
02.04.2020 205
03.04.2020 227
04.04.2020 266
05.04.2020 342
06.04.2020 457
07.04.2020 520
08.04.2020 545
09.04.2020 582
10.04.2020 624
11.04.2020 767
12.04.2020 865
13.04.2020 998 998 998 998
14.04.2020 1009 908 1109
15.04.2020 1107 1003 1211
16.04.2020 1206 1096 1317
17.04.2020 1305 1183 1427
18.04.2020 1404 1267 1541
19.04.2020 1503 1346 1659
20.04.2020 1601 1422 1781
21.04.2020 1700 1494 1906
22.04.2020 1799 1564 2035
23.04.2020 1898 1631 2165
24.04.2020 1997 1696 2298
25.04.2020 2096 1759 2432
26.04.2020 2194 1820 2569
27.04.2020 2293 1879 2707
28.04.2020 2392 1937 2847
29.04.2020 2491 1993 2989
30.04.2020 2590 2047 3132
01.05.2020 2688 2101 3276
02.05.2020 2787 2152 3422
03.05.2020 2886 2203 3569
04.05.2020 2985 2252 3718
05.05.2020 3084 2300 3867
06.05.2020 3183 2347 4018
07.05.2020 3281 2393 4170
08.05.2020 3380 2437 4323
09.05.2020 3479 2481 4477

Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем.

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