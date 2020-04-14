3 варианта прогноза заболеваемости коронавирусом в Узбекистане до 9 мая 2020 года (график)

- Узбекистан, анализ и комментарии
- 15:57, 14 апреля 2020
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- Обновлено: 16:23, 14 апреля 2020
CentralAsia (UZ) - По состоянию на вечер 13 апреля 2020 года в Узбекистане было зафиксировано 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Первый случай был зафиксирован 15 марта 2020 года. Вирус обнаружен у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции.
На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных были рассчитаны предварительные данные по количеству зараженных коронавирусом до 9 мая 2020 года.
1 вариант прогноза:
При сохранении нынешних темпов развития распространения коронавирусной инфекции в Узбекистане, на 9 мая 2020 года количество зараженных может составить приблизительно 3479 человека;
2 вариант прогноза - благоприятный:
При снижении динамики распространения, количество зараженных на 9 мая может составить приблизительно 2481 человек;
3 вариант прогноза - нежелательный:
При ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Узбекистане на 9 мая 2020 года количество зараженных может составить 4477 человек.
Эти показатели были спрогнозированы на основе существующих (ретроспективных) данных с использованием версии AAA алгоритма экспоненциального сглаживания (ETS). Спрогнозированное значение представляет собой продолжение ретроспективных значений на указанную целевую дату, которая должна продолжать временную шкалу.
|Дата
|Количество зараженных до 13 апреля
|Стандартный прогноз
|Прогноз при возможном улучшении ситуации
|Прогноз при возможном ухудшении ситуации
|15.03.2020
|1
|16.03.2020
|6
|17.03.2020
|10
|18.03.2020
|15
|19.03.2020
|23
|20.03.2020
|33
|21.03.2020
|43
|22.03.2020
|43
|23.03.2020
|46
|24.03.2020
|50
|25.03.2020
|60
|26.03.2020
|75
|27.03.2020
|88
|28.03.2020
|104
|29.03.2020
|144
|30.03.2020
|149
|31.03.2020
|172
|01.04.2020
|181
|02.04.2020
|205
|03.04.2020
|227
|04.04.2020
|266
|05.04.2020
|342
|06.04.2020
|457
|07.04.2020
|520
|08.04.2020
|545
|09.04.2020
|582
|10.04.2020
|624
|11.04.2020
|767
|12.04.2020
|865
|13.04.2020
|998
|998
|998
|998
|14.04.2020
|1009
|908
|1109
|15.04.2020
|1107
|1003
|1211
|16.04.2020
|1206
|1096
|1317
|17.04.2020
|1305
|1183
|1427
|18.04.2020
|1404
|1267
|1541
|19.04.2020
|1503
|1346
|1659
|20.04.2020
|1601
|1422
|1781
|21.04.2020
|1700
|1494
|1906
|22.04.2020
|1799
|1564
|2035
|23.04.2020
|1898
|1631
|2165
|24.04.2020
|1997
|1696
|2298
|25.04.2020
|2096
|1759
|2432
|26.04.2020
|2194
|1820
|2569
|27.04.2020
|2293
|1879
|2707
|28.04.2020
|2392
|1937
|2847
|29.04.2020
|2491
|1993
|2989
|30.04.2020
|2590
|2047
|3132
|01.05.2020
|2688
|2101
|3276
|02.05.2020
|2787
|2152
|3422
|03.05.2020
|2886
|2203
|3569
|04.05.2020
|2985
|2252
|3718
|05.05.2020
|3084
|2300
|3867
|06.05.2020
|3183
|2347
|4018
|07.05.2020
|3281
|2393
|4170
|08.05.2020
|3380
|2437
|4323
|09.05.2020
|3479
|2481
|4477
Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем.