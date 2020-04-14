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  14 апреля 2020
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В Узбекистане от коронавируса выздоровели 99 человек

CentralAsia (UZ) -  Еще 10 человек полностью излечились от коронавируса в Ташкенте. Общее число выздоровевших Узбекистане выросло до 99 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Как сообщается, впервые в клинике Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в столице 10 пациентов с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели. Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Среди выздоровевших 3 мужчин и 7 женщин. Из них 6 из столицы, 3 из Ташкентской области и 1 из Самаркандской области. Двое из пациентов 28 марта нынешнего года прибыли в Ташкент из Турции чартерным рейсом. Остальные восемь были в контакте с больными с коронавирусом и заразились. Самому старшему из них 62 года, а младшему 5 лет.

После эффективного лечения недавние лабораторные исследования показали, что они полностью выздоровели.

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