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  14 апреля 2020
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В Казахстане режим ЧП продлен до мая

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев 14 апреля подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан.

В соответствии с пунктом 3 статьи №7 закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» президент постановил:

Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введенного Указом президента от 15 марта 2020 года «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», до 07:00 1 мая 2020 года.

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