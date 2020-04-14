В Казахстане режим ЧП продлен до мая

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев 14 апреля подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан.

В соответствии с пунктом 3 статьи №7 закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» президент постановил:

Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введенного Указом президента от 15 марта 2020 года «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», до 07:00 1 мая 2020 года.