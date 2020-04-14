[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте «Скорая» на полном ходу столкнулась с легковушкой на перекрёстке (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 14 апреля примерно в 12:40 на пересечении улиц "Нурафшан" и "Чагатай" в Алмазарском районе произошло ДТП.

Как сообщает ГУБДД МВД Узбекистана, водитель машины "Скорой помощи" марки "Форд" выехал на красный свет с включенными "мигалками", но водитель легкового автомобиля "Epica" не стал пропускать машину и выехав на перекресток, на полном ходу столкнулся со "Скорой".

В результате столкновения "Скорая" опрокинулась на бок. Водитель и пассажир "Epica", водитель машины "Скорой помощи" и двое пассажиров были доставлены в больницу с травмами. Ведется расследование.

print
  • Президент Турции Эрдоган не принял отставку главы МВД на фоне пандемии
  • Вероятность резкой девальвации курса национальной валюты низкая, - Центробанк Узбекистана
  • Казахстан запретил транзит грузового транспорта в Таджикистан и Туркменистан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com