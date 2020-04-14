В Ташкенте «Скорая» на полном ходу столкнулась с легковушкой на перекрёстке (видео)

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 14 апреля примерно в 12:40 на пересечении улиц "Нурафшан" и "Чагатай" в Алмазарском районе произошло ДТП.

Как сообщает ГУБДД МВД Узбекистана, водитель машины "Скорой помощи" марки "Форд" выехал на красный свет с включенными "мигалками", но водитель легкового автомобиля "Epica" не стал пропускать машину и выехав на перекресток, на полном ходу столкнулся со "Скорой".

В результате столкновения "Скорая" опрокинулась на бок. Водитель и пассажир "Epica", водитель машины "Скорой помощи" и двое пассажиров были доставлены в больницу с травмами. Ведется расследование.