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  14 апреля 2020
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В мире число жертв коронавируса превысило 120 тыс. человек
Первая смерть в США, штат Вашингтон
Первая смерть в США, штат Вашингтон

CentralAsia (CA) -  По данным университета Джонса Хопкинса, на 14 апреля количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составило 120,4 тыс. человек.

На первом месте по количеству смертей стоят США, в Америке от коронавируса скончались 23,6 тыс. человек (более 7 тыс. в Нью-Йорке), затем Италия — 20,4 тыс, Испания — 18 тыс, Франция — 14 тыс, Великобритания — 11,3 тыс. человек.

Коронавирус подтвержден в 185 странах мира, вирусом заразились около 2 млн человек.

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