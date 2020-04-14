В мире число жертв коронавируса превысило 120 тыс. человек
- Азия и мир, общество
- 17:18, 14 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - По данным университета Джонса Хопкинса, на 14 апреля количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составило 120,4 тыс. человек.
На первом месте по количеству смертей стоят США, в Америке от коронавируса скончались 23,6 тыс. человек (более 7 тыс. в Нью-Йорке), затем Италия — 20,4 тыс, Испания — 18 тыс, Франция — 14 тыс, Великобритания — 11,3 тыс. человек.
Коронавирус подтвержден в 185 странах мира, вирусом заразились около 2 млн человек.