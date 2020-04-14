Усилиями властей в Ташкенте обеспечена почти 100% самоизоляция, - Минздрав

CentralAsia (UZ) - На текущий момент, среди стран СНГ, самый высокий показатель Индекса самоизоляции наблюдается в Ташкенте (4.4 баллов).

Как сообщает Минздрав, усилиями властей и сплоченности граждан в столице Узбекистана обеспечена почти 100% самоизоляция.

Согласно рекомендациям ВОЗ, самоизоляция граждан является самым эффективным методом борьбы с COVID-19.

По последним данным, в Узбекистане насчитывается 1113 случаев коронавируса, 99 человек выздоровели, 4 пациента скончались.