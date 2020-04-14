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  14 апреля 2020
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Казахстан запретил транзит грузового транспорта в Таджикистан и Туркменистан

CentralAsia (TM) -  Казахстан ввел запрет на транзит по своей территории иностранных граждан и грузовых транспортных средств из других стран, следующих в третьи страны, в которых установлен запрет на въезд.

По решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, приняты меры по запрету транзита по территории Казахстана иностранных граждан и грузовых транспортных средств из других стран, следующих в третьи страны, в которых установлен запрет на въезд", - сообщает Союз транспортников Казахстана "KazLogistics" со ссылкой на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

Страны, в которых установлен запрет на въезд - Таджикистан и Туркменистан.

Запрет введён на транзит грузов через Казахстан в эти страны. Кроме того, введен запрет на перемещение в автомобильных пунктах пропуска "Айша биби" и "Карасу" (казахстанско-кыргызская граница, Жамбылская область) всех категорий лиц и транспортных средств, за исключением пропуска в период с 10.00 до 19.00 грузовых транзитных транспортных средств.

Отмечается, что запрет не распространяется на дипломатический персонал и сотрудников фельдъегерских служб.

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