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  14 апреля 2020
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Каким странам Европы удалось урегулировать ситуацию с коронавирусом?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Ряду стран Европейского союза удалось поставить эпидемию под контроль, пишет euronews.

Так, в Австрии насчитывается чуть больше 14 тыс. зараженных и были зарегистрированы свыше 360 летальных исходов, проведены почти 150 тыс. тестов на коронавирус, и власти намерены постепенно возвращать общество к нормальной жизни.

С начала недели в стране работают небольшие магазины, будут открыты парки.

Постепенный выход из изоляции, чтобы не спровоцировать повторную волну эпидемии, будет сопровождаться обязательным ношением защитных масок.

В Германии налаживается система тотального тестирования граждан, в настоящий момент тест сдали более 1 млн 300 тыс. граждан.

Сроки нынешних изоляционных мер истекают в это воскресенье.

Завтра федеральное правительство проведет консультации со профильными специалистами из академии наук, во встрече примут участие и главы всех федеральных земель, по итогам дискуссии будет принято решение либо о постепенном снятии карантина, либо о его продлении.

Схожая с немецкой ситуация наблюдается и в Дании, начиная с этой недели, откроются детские сады.

В Чехии карантинные меры были введены 19 марта, 7 апреля власти решили их чуть ослабить, позволив жителям выходить на улицу для занятий спортом, не надевая защитные маски.

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