В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 1200 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:30 в Казахстане зарегистрированы еще 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи зарегистрированы в Акмолинской области - 6 случаев, Туркестанской области - 5, городе Алматы - 4, городе Нур-Султан - 4, Алматинской области - 2, Костанайской области - 2.



На сегодняшний день в стране подтверждены 1202 случая, из них:

- в Алматы - 350;

- Нур-Султане - 268;

- Кызылординской области - 119;

- Акмолинской области - 79;

- Карагандинской области - 78;

- Атырауской области - 63;

- Туркестанской области - 52;

- Жамбылской области - 49;

- Шымкент - 39;

- Северо-Казахстанской области - 26;

- Алматинской области - 24;

- Актюбинской области - 11;

- Западно-Казахстанской области - 11;

- Павлодарской области - 10;

- Мангистауской области - 10;

- Восточно-Казахстанской области - 8;

- Костанайской области - 5.