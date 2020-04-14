В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 1200 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:30 в Казахстане зарегистрированы еще 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи зарегистрированы в Акмолинской области - 6 случаев, Туркестанской области - 5, городе Алматы - 4, городе Нур-Султан - 4, Алматинской области - 2, Костанайской области - 2.
На сегодняшний день в стране подтверждены 1202 случая, из них:
- в Алматы - 350;
- Нур-Султане - 268;
- Кызылординской области - 119;
- Акмолинской области - 79;
- Карагандинской области - 78;
- Атырауской области - 63;
- Туркестанской области - 52;
- Жамбылской области - 49;
- Шымкент - 39;
- Северо-Казахстанской области - 26;
- Алматинской области - 24;
- Актюбинской области - 11;
- Западно-Казахстанской области - 11;
- Павлодарской области - 10;
- Мангистауской области - 10;
- Восточно-Казахстанской области - 8;
- Костанайской области - 5.