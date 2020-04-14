В Таджикистане «жаназа» умершего от туберкулеза прошло без тела покойного. Тело тайно похоронили врачи, - СМИ

Столовая, которой владел Шодмон Раджабов / фото Радио Озоди

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане обряд «жаназа» (молитвы за усопших) жителя Шахристанского района Согдийской области Шодмона Раджабова, известного в народе как «Шодмони Тануркабоб», провели в отсутствии тела покойного, сообщает радио Озоди со ссылкой на некоторых участников религиозного обряда.

Отсутствие тела покойного в обряде «жаназа» усилило подозрения о том, что 62-летний мужчина умер от коронавирусной инфекции. Ранее некоторые СМИ в пользователи соцсетей предполагали, что смерть мужчины наступила в результате заражения коронавирусом COVID-19, пишет Озоди.

В управлении здравоохранения Согдийской области подтвердили смерть Раджабова, уточнив, что пациент умер от туберкулеза, последние дни мужчина находился на лечении в туберкулезной больнице сельсовета Дехмой Джаббор Расуловского района. Все родные и близкие Шодмона Раджабова, в том числе его супруга, живы и здоровы, отметили в облздраве.

Один из жителей Шахристанского района 14 апреля на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что религиозный обряд был назначен на 2 часа дня 11 апреля. «Очень много людей пришло. Однако носилки с телом усопшего не было. Позже стало известно, что покойного похоронили в 10 часов утра врачи больницы сельсовета Дехмой», - рассказал он.

По словам другого местного жителя, врачи завернули тело усопшего в полиэтиленовые мешки и похоронили. «Где находится могила уважаемого в народе человека – неизвестно», - добавил он.

Махмуджон Остонакулов, заместитель главного врача Шахристанской районной больницы в беседе с Радио Озоди сказал, что Шодмон Раджабов во время работы нечаянно упал и сильно ударился грудью о землю.

«Было установлено, что пациент страдал туберкулезом и поэтому его отправили в больницу сельсовета Дехмой. Супруга и дети покойного находятся дома, а не на карантине. Насколько мне известно, все они живы и здоровы», - сказал замглавврача Шахристанской райбольницы, опровергая сообщения о смерти жены Раджабова.

Он также добавил, что все необходимые документы с анализами и результатами обследования больного Шодмона Раджабова направлены в Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана.

Шодмон Раджабов был владельцем столовой на перевале Шахристан, которая славилась своими танур-кабобами (мясо запеченное в тандыре).

Напомним, в этом месяце в Джаббор Расуловскогом районе на севере Таджикистане были зафиксированы смерти пациентов, находящихся на карантине. 13 апреля Минздрав Таджикистана сообщил о смерти 58-летней сотрудницы Центральной районной больницы имени Б.Вохидова города Бохтара, которая, как стало известно, согласилась на сверхурочную работу в карантинной зоне за дополнительную плату. Однако власти Таджикистана утверждают, что все эти люди скончались от других заболеваний, и в стране до сих пор не зарегистрированы случаи заражения вирусом COVID-19.