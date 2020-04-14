Власти Москвы предупредили, что места в больницах для больных вирусом могут закончиться

CentralAsia (KG) - Власти Москвы предупреждают, что в российской столице могут не хватить больничных коек для лечения растущего притока пациентов с коронавирусом в ближайшие две-три недели, несмотря на отчаянные попытки увеличить число коек. Об этом пишет Рейтер.

Москва, наиболее пострадавший регион России, увеличила места в больницах для лечения пациентов с новым вирусом и добавила тысячи новых коек.

Но официальные лица заявили, что эти усилия выглядят недостаточными и нужно еще больше.

«Оперативный штаб прогнозирует, что, несмотря на увеличение числа государственных, федеральных и коммерческих клиник, нехватка коек в перепрофилированных больницах возможна в ближайшие две-три недели», - сказали в департаменте здравоохранения города Москвы.

Сейчас готовятся дополнительные места в 24 больницах и планируется создать в общей сложности 21 000 коек новых коек в течение следующих 10 дней, говорится в том же заявлении, которое было выпущено поздно вечером в понедельник.

Число новых подтвержденных случаев инфицирования в российской столице за ночь выросло на 1489, что привело к общему количеству 13 002 случаев.

Сергей Савостьянов, московский депутат, член комиссии по здравоохранению городского парламента, заявил на прошлой неделе агентству Рейтер, что пропускная способность больниц будет близка к критической отметке, если новые случаи в столице будут расти более чем на 1500 человек в день.

«Судя по документам о бюджете здравоохранения, с которыми я знаком, и на заседаниях, на которых я присутствую, я думаю, что если заражено 1500-2000 человек (ежедневно), мы достигнем очень серьезного порога, который может быть критическим для города», - сказал он.

«Близко к катастрофе»

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила в пятницу, что число тяжело больных пациентов, нуждающихся в госпитализации, быстро растет, создавая, по ее словам, «драматическое» бремя для системы здравоохранения города.

В субботу один пациент с коронавирусом, Георгий Федеров, описал ситуацию в больнице, куда он был доставлен, «близким к катастрофическому».

«Приемная была заполнена больными людьми, и у большинства были идентичные симптомы ... Машины скорой помощи приезжали каждые пять-семь минут», - написал он в социальных сетях, добавив, что отказался находиться в больнице.

«Медицинский персонал и врачи действительно работают, как будто это было военное время. Это какая-то сумасшедшая конвейерная лента больных людей ... Все вместе находятся в палатах. Очевидно, места в кроватях уже заполнены до краев».

Сергей Собянин, мэр Москвы, заявил в понедельник, что город привлек около 4500 студентов медицинских вузов и колледжей для оказания помощи персоналу больницы в лечении потока пациентов.