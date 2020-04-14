В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 5252 человека, умерли — 778 человек

CentralAsia (CA) - За последние сутки в Великобритании коронавирусной инфекцией заразились 5252 человека, и скончались 778 пациентов, сообщает онлайн-сервис Worldometers, который отслеживает распространение коронавируса.

В Великобритании общее количество случаев заражения достигло 93,8 тыс. человек, из них скончались — 12,1 тыс. пациентов.