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  14 апреля 2020
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В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 5252 человека, умерли — 778 человек

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в Великобритании коронавирусной инфекцией заразились 5252 человека, и скончались 778 пациентов, сообщает онлайн-сервис Worldometers, который отслеживает распространение коронавируса.

В Великобритании общее количество случаев заражения достигло 93,8 тыс. человек, из них скончались — 12,1 тыс. пациентов.

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