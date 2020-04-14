«Когда отменить карантин, решим, посоветовавшись с народом» — Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 апреля в ходе видеоселекторного совещания поручил принять ряд безотлагательных мер по предупреждению дальнейшего распространения коронавируса в стране. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Как отметил глава государства, благодаря усилиям врачей до настоящего времени в стране выздоровели 100 человек. Из взятых на карантин 222 тысяч граждан 141 тысяча отправлена домой.

По словам президента, хокимы и руководители секторов будут персонально отвечать за эффективность работы по полному обеспечению жизненно важных потребностей населения, недопущению роста цен и поддержке малообеспеченных семей.

"Следует отметить, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией и карантином, наш народ не впал в отчаяние и панику. Ни одна система в нашей стране не перестала функционировать. С целью обезопасить людей и исходя из ситуации, мы переводим свою работу в другую форму", - отметил Мирзиёев.

Говоря о сроках введённого карантина, президент отметил: "Мы безусловно понимаем, насколько нелегко сидеть дома, но мы вынуждены следовать этой рекомендации как самого оптимального решения для сохранения здоровья и жизни нашего народа. Решение о том, когда отменить карантин, мы рассмотрим, всесторонне обдумав и проанализировав данный вопрос, посоветовавшись с народом". На совещании главам республиканских специализированных медицинских центров указано на необходимость личного осведомления о каждом пациенте в закрепленных за ними регионах.

