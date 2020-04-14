Центробанк Узбекистана впервые за последние 5 лет снизил основную ставку до 15%

CentralAsia (UZ) - В соответствии с решением внеочередного заседания Правления Центрального банка Узбекистана от 14 апреля текущего года основная ставка ЦБ снижена на 1 процентный пункт и установлена в размере 15% годовых. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

В последний раз ставка рефинансирования снижалась 1 января 2015 года. При этом ее последнее изменение было зафиксировано 25 сентября 2018 года, когда она повысилась с 14 до 16 процентов.