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  15 апреля 2020
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Теперь в Монголии человек без маски на улице считается «потенциальной угрозой» для общественности

CentralAsia (MNG) -  Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (ГКЧ) ввела чрезвычайные меры из-за коронавируса.

ГКЧ запретила монголам появляться в общественных местах без защитной маски или респиратора.

Генерал Т. Бадрал, глава Государственного управления по чрезвычайным ситуациям, сказал, что считается, тот человек, который не носит маску во время инфекции, намеренно наносит вред здоровью других людей.

Согласно Закону о нарушениях, которое предусматривает ответственность за нарушение правил карантина и санитарно-гигиенических норм, гражданин, который не соблюдает решение, принятое Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в состоянии повышенной готовности, или не носит маску, будет оштрафован на 150 000 тугриков (примерно $54), предупреждает столичный оперштаб по чрезвычайным ситуациям.

В Монголии, купить защитную маску достаточно легко - они практически продаюся во всех аптеках, в торговых центрах и даже в мельких торговых точках.

Хотя Монголия закрыла границу уже в конце января сего года и с того момента люди стали носить маски. Но ГКЧ считает, что люди успокоились слишком рано, а некоторые граждане идут по улице без маски. Поэтому ужесточить правилу объязательным.

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