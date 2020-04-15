[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава Комиссии по правам человека Монголии подал заявление об отставке после телефонного скандала

CentralAsia (MNG) -  Главный комиссар Национальной комиссии по правам человека Монголии Ж.Бямбадорж 14 апреля подал заявление об отставке спикеру парламента Г. Занданшатару.

Отставка подана после раскрытия его телефонного разговора с Г.Загдаа, директором крайне противоречивой неправительственной организации, занимающейся проституцией, бездомными и людьми с алкогольной зависимостью. Во время телефонного разговора Ж.Бямбадорж вызвал гнев общественности, сказав, что «обращайтесь с собаками как с собаками».

00

По данным News.mn, в последние месяцы монголы разделились из-за неправительственной организации Г.Загдаа, которая называется «Зөв Амьдрах Ухаан» («Правые жизненные навыки»), и возросла обеспокоенность по поводу злоупотреблений со стороны этой НПО. Эта НПО получает финансирование от правительства Монголии, а также международных организаций на предоставление жилья, продуктов питания и рабочих мест для алкоголиков, проституток и бездомных. Однако одна из женщин, сбежавших из НПО, раскрыла некоторые темные секреты. По словам женщины, Г.Загдаа и другие работники изнасиловали ее и отказались позволить ей увидеться с дочерью. После этого раскрытия Г.Загдаа был арестован и помещен под стражу на месяц в ожидании дальнейшего расследования.

После просочившегося телефонного разговора главный комиссар по правам человека Ж.Бямбадорж провел пресс-конференцию, на которой он заявил, что Г. Загдаа получил 800 миллионов тугриков (приблизительно $288 тыс.) из государственного бюджета в 2018 году. Кроме того, Ж.Бямбадорж получил много жалоб на незаконную деятельность Г.Загдаа и его НПО, но он не предпринял никаких действий из-за предполагаемого отсутствия доказательств.

Ж.Бямбадорж работает в качестве главного комиссара Монгольской комиссии по правам человека с 2010 года. Его отставка обсуждается сегодня в парламенте.

print
  • В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 1113
  • В Узбекистане уволили сотрудника милиции, разместившего видео о «коронавирусео» у работника банка
  • Борющиеся на линии фронта против COVID-19 медики и спасатели Монголии получат бонусы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com