Глава Комиссии по правам человека Монголии подал заявление об отставке после телефонного скандала

CentralAsia (MNG) - Главный комиссар Национальной комиссии по правам человека Монголии Ж.Бямбадорж 14 апреля подал заявление об отставке спикеру парламента Г. Занданшатару.

Отставка подана после раскрытия его телефонного разговора с Г.Загдаа, директором крайне противоречивой неправительственной организации, занимающейся проституцией, бездомными и людьми с алкогольной зависимостью. Во время телефонного разговора Ж.Бямбадорж вызвал гнев общественности, сказав, что «обращайтесь с собаками как с собаками».

По данным News.mn, в последние месяцы монголы разделились из-за неправительственной организации Г.Загдаа, которая называется «Зөв Амьдрах Ухаан» («Правые жизненные навыки»), и возросла обеспокоенность по поводу злоупотреблений со стороны этой НПО. Эта НПО получает финансирование от правительства Монголии, а также международных организаций на предоставление жилья, продуктов питания и рабочих мест для алкоголиков, проституток и бездомных. Однако одна из женщин, сбежавших из НПО, раскрыла некоторые темные секреты. По словам женщины, Г.Загдаа и другие работники изнасиловали ее и отказались позволить ей увидеться с дочерью. После этого раскрытия Г.Загдаа был арестован и помещен под стражу на месяц в ожидании дальнейшего расследования.

После просочившегося телефонного разговора главный комиссар по правам человека Ж.Бямбадорж провел пресс-конференцию, на которой он заявил, что Г. Загдаа получил 800 миллионов тугриков (приблизительно $288 тыс.) из государственного бюджета в 2018 году. Кроме того, Ж.Бямбадорж получил много жалоб на незаконную деятельность Г.Загдаа и его НПО, но он не предпринял никаких действий из-за предполагаемого отсутствия доказательств.

Ж.Бямбадорж работает в качестве главного комиссара Монгольской комиссии по правам человека с 2010 года. Его отставка обсуждается сегодня в парламенте.