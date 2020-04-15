В Узбекистане появились фейковые SMS-сообщения с требованием уплатить штраф за нарушение карантина

CentralAsia (UZ) - Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана призвала население не верить полученными SMS-сообщениям с требованием уплатить штрафы якобы за нарушение карантинного режима.

Инспекция “Узкомназорат” 14 апреля сообщила, что в период карантина мошенники всячески пытаются воспользоваться режимом «самоизоляции» граждан, обеспокоенных пандемией коронавируса, вводя их в заблуждение с помощью различных методов, инструментов и SMS-уведомлений.

"Встречаются случаи, когда граждане получают SMS-сообщения содержащие определенную дату или координаты географического местоположения, с текстом «Вы нарушили правило карантина и должны оплатить штраф в размере пяти БРВ в соответствии со статьей 54 Кодекса об административной ответственности». Также в SMS-сообщении упоминается о возможности оплатить данный штраф не выходя из дома и указывается специальный номер пластиковой карты для последующего перевода денежных средств", - говорится в сообщении ведомства.

Исходя из этого «Узкомназорат» настоятельно просит граждан не поддаваться подобным фейковым SMS-сообщениям, при получении SMS-сообщений и телефонных звонков никогда не сообщать незнакомцам какую-либо личную и важную информацию об электронных средствах. При возникновении подобных случаев рекомендуется незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, набрав короткий номер 102.