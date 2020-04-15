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  15 апреля 2020
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За сутки в Китае коронавирусом заразились 46 человек, умер — 1

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в Китае было зарегистрировано 46 новых случаев коронавирусной инфекции, скончался один человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.

Из 46 новых случаев 36 - ввозные, 10 - локальные: 8 из северо-восточной провинции Хэйлунцзян, 2 из южной провинции Гуандун.

На 15 апреля в Китае зафиксированы 82,2 тыс. зараженных, из них скончались — 3342 пациента.

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