Мирзиёев поручил обеспечить беспрепятственное движение сельскохозяйственного транспорта

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 апреля провёл видеоселекторное совещание по вопросам увеличения объемов производства продовольственной продукции.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, на совещании отмечалось о двукратном увеличении объемов заготовки продукции в плодоовощеводстве и животноводстве в стране. Указано на необходимость эффективного использования каждой пяди садов и виноградников, в том числе пространства между рядами, повторных площадей, достичь получения 2-3 урожаев.

Министерство сельского хозяйства, Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства и Агентство по развитию виноградарства и виноделия определены ответственными за организацию посадки овощных, бахчевых и других видов культур.

Министерству внутренних дел поручено обеспечить беспрепятствованное движение автотранспорта, задействованного в сельском хозяйстве и на производстве, следуя правилам карантина.

Для увеличения объемов заготовки необходимо полное освоение в нынешнем году 124 тысяч гектаров выведенных из оборота земель. На эти цели фондам Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства и Агентства по развитию виноградарства и виноделия будет выделено 300 миллиардов сумов ($30 млн). Новые сады, виноградники и теплицы будут предоставлены населению в лизинг сроком до 7 лет с трехлетним льготным периодом.

Кроме того, намечено продавать освоенные земли на правах аренды сроком на 5-10 лет с условием заготовки определенного вида продовольственной продукции. Поступившие от этого средства будут направляться на освоение новых земель. Акционерному обществу "Узкимёсаноат" поручено организовать в 55 районах, специализированных на плодоовощеводстве, точки по продаже удобрений.

Поставлена задача увеличить число предприятий, производящих корма, семейные кооперации животноводства. В каждой области будут организованы хозяйства по откорму и продаже молодняка породистого скота.

На совещании отмечалось, что будет широко внедряться опыт выращивания птицы на основе кооперации домохозяйств. При этом птицеводческое предприятие обеспечит семьи трехдневными цыплятами и кормом. Сорок дней спустя кооперация централизованно закупит заготовленное мясо.

Касательно пчеловодческой отрасли отмечалось, что важно нарастить в этом году заготовку меда в 5 раз, полностью задействовать для этого возможности лесных хозяйств. "В результате этих мер мы достигнем обеспечения тысяч наших граждан работой, увеличения их доходов. Каждый министр, руководитель сектора должен сердцем осознать это и ответить перед совестью на вопрос: какова моя роль в обеспечении продовольственной безопасности страны?", – заявил президент.