В Казахстане подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:30 в Казахстане зарегистрированы еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи зарегистрированы в городе Нур-Султан - 9 случаев, городе Алматы - 6, Западно-Казахстанской области - 6, Кызылординской области - 3, Карагандинской области - 2, Мангистауской области - 1, Шымкент - 1, Атырауской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 1261 случая, из них:
- в городе Алматы - 364;
- Нур-Султан - 291;
- Кызылординской области - 124;
- Акмолинской области - 79;
- Карагандинской области - 78;
- Атырауской области -70;
- Жамбылской области - 49;
- Туркестанской области - 49;
- Шымкент - 40;
- Северо-Казахстанской области - 26;
- Алматинской области - 24;
- Западно-Казахстанской области - 18;
- Актюбинской области - 12;
- Павлодарской области - 11;
- Мангистауской области - 11;
- Восточно-Казахстанской области - 8;
- Костанайской области - 5.