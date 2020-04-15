В Казахстане подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:30 в Казахстане зарегистрированы еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи зарегистрированы в городе Нур-Султан - 9 случаев, городе Алматы - 6, Западно-Казахстанской области - 6, Кызылординской области - 3, Карагандинской области - 2, Мангистауской области - 1, Шымкент - 1, Атырауской области - 1.



На сегодняшний день в стране подтверждены 1261 случая, из них:

- в городе Алматы - 364;

- Нур-Султан - 291;

- Кызылординской области - 124;

- Акмолинской области - 79;

- Карагандинской области - 78;

- Атырауской области -70;

- Жамбылской области - 49;

- Туркестанской области - 49;

- Шымкент - 40;

- Северо-Казахстанской области - 26;

- Алматинской области - 24;

- Западно-Казахстанской области - 18;

- Актюбинской области - 12;

- Павлодарской области - 11;

- Мангистауской области - 11;

- Восточно-Казахстанской области - 8;

- Костанайской области - 5.