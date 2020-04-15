Включённый чайник стал причиной взрыва и смерти 3 человек в Самарканде

CentralAsia (UZ) - В одном из жилых домов в Самаркандской области 12 апреля прогремел взрыв. В результате произошло частичное обрушение здания. В результате три человека погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба АО «Худудгазтаъминот», после изучение ситуации криминалистами стали известны подробности взрыва бытового газа в Каттакургане.

Двухэтажный дом без подвала с двумя подъездами, в котором произошла вспышка газовоздушной смеси, был построен в 1960 году и подключен к системе газоснабжения.

«Причиной трагедии стала обычная халатность при использовании газовых приборов. Жители квартиры поставили чайник на газовую плиту и ушли из кухни. Кипящая вода потушила огонь, в результате чего образовалась опасная концентрация газа. Хозяин квартиры, не проветрив помещение, зажег спичку, что привело к вспышке газовоздушной смеси», – отметили в пресс-службе «Худудгазтаъминот».

Согласно заключению специалистов, в квартире, где произошло ЧП, была установлена газовая плита «Брест» с четырьмя конфорками, которая соответствовала техническим требованиям, а газовые трубы находились в исправном состоянии.