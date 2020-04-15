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  15 апреля 2020
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Международный Валютный фонд утвердил немедленное облегчение бремени задолженности 25 стран

CentralAsia (CA) -  Исполнительный совет Международного Валютного фонда утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ. Об этом сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Я рада сообщить, что сегодня наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ — Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ) — как часть ответных мер Фонда для содействия в преодолении последствий пандемии COVID-19.

Это решение предоставляет гранты нашим беднейшим и наиболее уязвимым государствам-членам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев и поможет им направить больше своих ограниченных финансовых ресурсов на оказание жизненно важной неотложной медицинской и другой помощи.

В настоящее время ККРТ может предоставить около 500 млн долларов США для облегчения обслуживания долга на основе грантов, включая недавнее обязательство Соединенного Королевства на сумму 185 млн долларов, а также 100 млн долларов, предоставленные Японией в виде ресурсов, немедленно доступных для использования. Другие страны, в том числе Китай и Нидерланды, также объявляют о значительных взносах. Я призываю других доноров оказать нам помощь в пополнении ресурсов Трастового фонда и в дальнейшем повышении нашей способности предоставлять дополнительное облегчение бремени задолженности в течение целых двух лет нашим беднейшим государствам-членам, говорится в сообщении.

Облегчение бремени задолженности предоставляется следующим странам: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.

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