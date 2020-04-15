Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1267 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:00 в городе Алматы зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 1267 случая регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы - 370;



- Нур-Султан - 291;



- Кызылординской области - 124;



- Акмолинской области - 79;



- Карагандинской области - 78;



- Атырауской области -70;



- Жамбылской области - 49;



- Туркестанской области - 49;



- Шымкент - 40;



- Северо-Казахстанской области - 26;



- Алматинской области - 24;



- Западно-Казахстанской области - 18;



- Актюбинской области - 12;



- Павлодарской области - 11;



- Мангистауской области - 11;



- Восточно-Казахстанской области - 8;



- Костанайской области - 5.