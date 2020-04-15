Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1267 человек
CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:00 в городе Алматы зарегистрированы еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 1267 случая регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы - 370;
- Нур-Султан - 291;
- Кызылординской области - 124;
- Акмолинской области - 79;
- Карагандинской области - 78;
- Атырауской области -70;
- Жамбылской области - 49;
- Туркестанской области - 49;
- Шымкент - 40;
- Северо-Казахстанской области - 26;
- Алматинской области - 24;
- Западно-Казахстанской области - 18;
- Актюбинской области - 12;
- Павлодарской области - 11;
- Мангистауской области - 11;
- Восточно-Казахстанской области - 8;
- Костанайской области - 5.
- Нур-Султан - 291;
- Кызылординской области - 124;
- Акмолинской области - 79;
- Карагандинской области - 78;
- Атырауской области -70;
- Жамбылской области - 49;
- Туркестанской области - 49;
- Шымкент - 40;
- Северо-Казахстанской области - 26;
- Алматинской области - 24;
- Западно-Казахстанской области - 18;
- Актюбинской области - 12;
- Павлодарской области - 11;
- Мангистауской области - 11;
- Восточно-Казахстанской области - 8;
- Костанайской области - 5.