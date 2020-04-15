В Узбекистане возобновят строительство на крупных объектах во время карантина

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане специальная комиссия 14 апреля в ходе заседания разрешила возобновить работы по строительству, реконструкции и ремонту на крупных объектах с соблюдением санитарно-гигиенических правил.



Кроме того, принято решение возобновить деятельность важных отраслей экономики и крупных производственных предприятий, а также работы по строительству, реконструкции и ремонту на крупных объектах. Соответствующие разрешения будут выдавать руководители территориальных штабов Специальной республиканской комиссии.

При этом на объектах должны соблюдаться правила санитарии и гигиены, а питание сотрудников должно быть организовано непосредственно на территории самих объектов.

Ранее сообщалось, что на видеоселекторном совещании 14 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил: «Нам необходимо эффективно продолжать работу в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве, других приоритетных отраслях экономики, в субъектах предпринимательства в регионах. Поскольку жизнь не стоит на месте. Утерянные сегодня время и возможность завтра уже не вернуть».