[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан отправил в Венгрию гумпомощь с 500 тыс. защитных масок

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан отправил в Венгрию 500 тыс защитных масок, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Груз с гуманитарной помощью доставлен в страну вечером, 14 апреля.

"Узбекистан направляет 500 тысяч масок в Венгрию, грузовой самолет с ними прилетит вечером во вторник", - сказал глава МИД Венгрии.

Министр уточнил, что из Узбекистана маски сначала будут доставлены в Баку, куда из Будапешта за ними вылетел самолет.

Ранее сообщалось, что в марте Узбекистан уже отправлял в страну 150 тыс масок. Партия масок была распределена между медицинскими учреждениями.

print
  • Турция освободит около 90 тыс. заключенных из-за коронавируса
  • В мире число жертв коронавируса превысило 120 тыс. человек
  • Пенсии и зарплаты в Узбекистане полностью переведут на пластиковые карты


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com