Узбекистан отправил в Венгрию гумпомощь с 500 тыс. защитных масок
- Узбекистан, общество
- 10:20, 15 апреля 2020
- Просмотров: 322
CentralAsia (UZ) - Узбекистан отправил в Венгрию 500 тыс защитных масок, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.
Груз с гуманитарной помощью доставлен в страну вечером, 14 апреля.
"Узбекистан направляет 500 тысяч масок в Венгрию, грузовой самолет с ними прилетит вечером во вторник", - сказал глава МИД Венгрии.
Министр уточнил, что из Узбекистана маски сначала будут доставлены в Баку, куда из Будапешта за ними вылетел самолет.
Ранее сообщалось, что в марте Узбекистан уже отправлял в страну 150 тыс масок. Партия масок была распределена между медицинскими учреждениями.