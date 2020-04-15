Узбекистан отправил в Венгрию гумпомощь с 500 тыс. защитных масок

CentralAsia (UZ) - Узбекистан отправил в Венгрию 500 тыс защитных масок, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Груз с гуманитарной помощью доставлен в страну вечером, 14 апреля.

"Узбекистан направляет 500 тысяч масок в Венгрию, грузовой самолет с ними прилетит вечером во вторник", - сказал глава МИД Венгрии.

Министр уточнил, что из Узбекистана маски сначала будут доставлены в Баку, куда из Будапешта за ними вылетел самолет.

Ранее сообщалось, что в марте Узбекистан уже отправлял в страну 150 тыс масок. Партия масок была распределена между медицинскими учреждениями.