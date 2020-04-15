В Туркменистане семь человек с коронавирусом содержатся в карантинной зоне, - СМИ

CentralAsia (TM) - Семь человек с положительным анализом на COVID-19 содержатся в отдельной палате в карантинной зоне Туркменабада, сообщило издание «Хроники Туркменистана».

По данным издания, палата с больными коронавирусом отгорожена от остальной зоны и имеет отдельный вход.

Контактирующие с зараженными врачи обязаны пользоваться лишь этим входом, который оснащен отделением дезинфекции. Там сотрудники городской санэпидстанции проводят обеззараживание медработников при входе и при выходе из зоны.

Мазки из носа и рта, а также образцы крови находящихся в зоне карантина отправляют на анализы в бактериологическую лабораторию велаятской Санэпидстанции. Ранее анализы крови проводили в больницах.

Больным делают вакцины H1N1 от свиного гриппа, произведенные на совместном туркмено-индийском предприятии «Туркмендерман-Аджанта Фарма Лимитед». При лечении также применяются кислородные подушки.

По словам медиков, оборудование и аппараты, поступившие из России, распределены в разных количествах по велаятам.

Работающие в зоне врачи жалуются, что вынуждены сами оплачивать маски и перчатки. Более серьезных средств защиты нет. При выходе из зоны в город охрана требует от медперсонала снимать маски.

В карантинную зону также поступают солдаты срочной службы, которым в Центральном военном госпитале не смогли поставить диагноз, но есть подозрения на наличие COVID-19, отмечает издание. Зона сооружена на пустыре напротив городского ипподрома и строго охраняется. Она огорожена забором со сторожевыми вышками.

Официальные власти Туркменистана по прежнему отрицают наличие в стране зараженных коронавирусом.