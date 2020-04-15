Главврач московской больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
- Азия и мир, общество
- 10:55, 15 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса и выходит из режима самоизоляции. Об этом он написал в Фейсбуке.
«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», - написал он.
Коронавирус у Проценко был обнаружен 31 марта. Он заразился от пациентов.
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков 5 апреля сообщил, что болезнь у Проценко протекает не в тяжелой форме.