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  15 апреля 2020
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Главврач московской больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Денис Проценко
Денис Проценко
// Би Би Си
Предыстория: Главврач московской больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) -   Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса и выходит из режима самоизоляции. Об этом он написал в Фейсбуке.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», - написал он.

Коронавирус у Проценко был обнаружен 31 марта. Он заразился от пациентов.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков 5 апреля сообщил, что болезнь у Проценко протекает не в тяжелой форме.
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