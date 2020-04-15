Главврач московской больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Денис Проценко // Би Би Си

CentralAsia (CA) - Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса и выходит из режима самоизоляции. Об этом он написал в Фейсбуке.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», - написал он. Коронавирус у Проценко был обнаружен 31 марта. Он заразился от пациентов.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков 5 апреля сообщил, что болезнь у Проценко протекает не в тяжелой форме.