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  15 апреля 2020
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Певица Севара Назархан рассказала о буднях в должности оператора call-центра

CentralAsia (UZ) -  Вот уже несколько дней, как заслуженная артистка Узбекистана Севара Назархан работает оператором call-центра Единого координационного центра благотворительности.

На странице администрации города Ташкента в соцсетях разместили видео, на котором певица поделилась впечатлениями о своей работе, о том, как в эти дни она в качестве волонтёра отвечала на звонки, приводила в позитивный настрой людей, выслушивала о том, что у них не осталось никаких припасов.

В то же время некоторым звонившим певица пела куплеты из своих песен и выступала в роли психолога.

Севара Назархан ещё раз всех призвала жителей страны оставаться дома и тем самым помочь скорейшей победе в борьбе с пандемией.

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