Южная Корея стала первой страной, которая проводит всеобщие выборы во время пандемии

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин

CentralAsia (CA) - В Южной Корее 15 апреля начались парламентские выборы, сообщает Al Jazeera.

С утра на более 14 тыс. избирательных участках начались выборы. Основная борьба будет между правящей Демократической партией «Тобуро» и консервативной Объединенной партией будущего.

При голосовании избиратели должны носить маски и проверять температуру. Также на месте работает специальная кабина для тех, у кого температура тела показывает выше 37,5 градусов.

Все избиратели должны использовать дезинфицирующие средства для рук, перчатки и соблюдать дистанцию ​​в 1 метр.

По данным Национальной избирательной комиссии, по состоянию на 9 утра по местному времени явка избирателей составила 8%.

Рекордное число южнокорейских граждан посетило избирательные участки во время досрочного голосования на выборах в Национальное собрание, прошедшего 10 и 11 апреля. По данным НИК, в нем приняли участие 11,7 млн человек или 26,69% зарегистрированных избирателей.

Среди них было около 2800 пациентов с коронавирусом, которым НИК разрешил голосовать по почте и организовал специальные избирательные участки.

Более 13 000 человек, находящихся на карантине, зарегистрировались для голосования, и им будет разрешено сделать это в течение одного часа после того, как другие избиратели покинут участки.

Южная Корея - одна из первых стран в мире, которая провела общенациональные выборы с начала эпидемии коронавируса.