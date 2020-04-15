Центробанк Узбекистана второй раз за неделю обновил курс доллара США

CentralAsia (UZ) - Коммерческие банки Узбекистана вечером, 14 апреля, повысили курс доллара до 10 тысяч сумов.

Infinbank покупает американскую валюту по курсу 10 140 сумов, продает за 10 150 сумов за один доллар.

Банки «Ипак йули банк» и «Агробанк» доллар покупают по 10 050 сумов, продают по 10 150 сумов.

Вслед за этим, Центральный банк Узбекистана, 15 апреля, второй раз за неделю установил новый курс валют по отношению к узбекскому суму.

Официальный курс доллара с 16 апреля установлен в 10 121 сум, рост составил 427,64 сумов за 2 дня.

Курс евро вырос на 512,16 сумов и составил 11 111,85 сумов.

Курс российского рубля вырос на 7,26 сумов и составил 138,69 сумов.

Двумя днями ранее, 14 апреля, Центробанком был установлен официальный курс доллара в 9 693,36 сум.